· Άρης

Γρηγορίου: «Συγγνώμη απο τον κόσμο μας, ήταν μια ντροπιαστική εμφάνιση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χαρακτήρισε τη βαριά ήττα του Άρη με 3-0 από τον Λεβαδειακό ως τη χειρότερη εμφάνιση της ομάδας από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία.

Γρηγορίου: «Συγγνώμη απο τον κόσμο μας, ήταν μια ντροπιαστική εμφάνιση»
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Την απογοήτευσή του για την εικόνα του Άρη στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου, μετά την ήττα με 3-0. Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε την εμφάνιση ως τη χειρότερη της ομάδας επί της δικής του παρουσίας στον πάγκο.

Οι δηλώσεις του Γρηγορίου:

«Δυστυχώς πήραμε ότι δικαιούμασταν από το ματς. Κάναμε μια πολύ άσχημη εμφάνιση. Ολοι οι παίκτες μας ήταν σε πολύ άσχημη μέρα. Προσπάθησα να πω στα παιδιά όλη την εβδομάδα ότι ο Λεβαδειακός θα προσπαθούσε να αντιδράσει και ότι θα έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι για μάχη και απόλυτα συγκεντρωμένοι, και αυτό δεν συνέβη. Συγγνώμη απο τον κόσμο μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ηταν μια ντροπιαστική εμφάνιση».

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