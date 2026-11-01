Η Ρεάλ «καθάρισε» μέσα σε ένα ημίχρονο τη Ρασίνγκ και έρχεται Αθήνα για το ματς με την ΑΕΚ

Με την ψυχολογία στα ύψη θα ταξιδέψει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (4/11, 19:45) στο Champions League η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από το Σανταντέρ, επικρατώντας με 3-0 της Ρασίνγκ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό και φρόντισε να βάλει γερές βάσεις για τη νίκη πριν από την ανάπαυλα. Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων στο 21', ενώ ο Γιάν Ντιομαντέ διαμόρφωσε το 3-0 στο 36', «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν... στροφές, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς προβλήματα στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μουρίνιο είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να προχωρήσει σε αλλαγές, με τον Καμαβινγκά να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπραχίμ Ντίαθ.

Η Ρεάλ απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό «φεγγάρι», καθώς θυμίζουμε πως είχε προηγηθεί και η σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα την περασμένη αγωνιστική.