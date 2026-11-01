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Η Ρεάλ «καθάρισε» μέσα σε ένα ημίχρονο τη Ρασίνγκ και έρχεται Αθήνα για το ματς με την ΑΕΚ

Μόλις ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Ρεάλ Μαδρίτης για να κάμψει την αντίσταση της Ρασίνγκ Σανταντέρ, με τη «Βασίλισσα» να επικρατεί με 3-0 εκτός έδρας για την 11η αγωνιστική της La Liga, πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ για το Champions League.

Η Ρεάλ «καθάρισε» μέσα σε ένα ημίχρονο τη Ρασίνγκ και έρχεται Αθήνα για το ματς με την ΑΕΚ
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Με την ψυχολογία στα ύψη θα ταξιδέψει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (4/11, 19:45) στο Champions League η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από το Σανταντέρ, επικρατώντας με 3-0 της Ρασίνγκ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό και φρόντισε να βάλει γερές βάσεις για τη νίκη πριν από την ανάπαυλα. Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων στο 21', ενώ ο Γιάν Ντιομαντέ διαμόρφωσε το 3-0 στο 36', «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν... στροφές, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς προβλήματα στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μουρίνιο είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να προχωρήσει σε αλλαγές, με τον Καμαβινγκά να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπραχίμ Ντίαθ.

Η Ρεάλ απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό «φεγγάρι», καθώς θυμίζουμε πως είχε προηγηθεί και η σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα την περασμένη αγωνιστική.

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