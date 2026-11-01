Λεβαδειακός – Άρης 3-0: Ξέσπασμα με πρώτα γκολ και πρώτη νίκη

Ο Λεβαδειακός μπήκε στο γήπεδο με το… μαχαίρι στα δόντια. Αποφασισμένος να νικήσει τον Άρη. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν στις καλές εντυπώσεις των προηγούμενων αγώνων και πριν καταλάβουν τι έγινε, ηττήθηκαν 3-0.

Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και έφτασε στους 6 βαθμούς. Σκοράροντας μάλιστα για πρώτη φορά στη Super League! Και τα έβαλε μαζεμένα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και διαβασμένοι στο ματς. Δεν επέτρεψαν στον Άρη να γίνει απειλητικός σε κανένα σημείο του ματς. Και εκμεταλλεύτηκαν τους χώρους που βρήκαν, με τον Κωστή σε ρόλο πλέι-μέικερ. Νίκας, Βήχος (πεν) και Πάντεα διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Ο Άρης απογοήτευσε στη Βοιωτία και έμεινε στους 16 βαθμούς μετά απ’ αυτή την ήττα.

Στο ρυθμό των γηπεδούχων και… Ανάσταση με δύο γκολ

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν το ματς με διάθεση να είναι πιο επιθετικοί. Τα σουτ από Ελνένι και Γκαρέ δεν έφεραν αποτέλεσμα, αλλά ο Λεβαδειακός στην πρώτη ουσιαστική φάση του ματς κατόρθωσε να προηγηθεί.

Στο 8ο λεπτό οι γηπεδούχοι… έκρυψαν την μπάλα. Ο Ελνένι έκανε ωραία κάθετη στον Κωστή, αυτός με τη μία έβγαλε σε θέση βολής τον Νίκα, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα στην απέναντι γωνία έκανε το 1-0! Αυτό το τέρμα, μάλιστα, ήταν το πρώτο που πέτυχε η ομάδα της Βοιωτίας στο πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τα ηνία και την κατοχή της μπάλας, αλλά χωρίς να απειλούν. Στην κόντρα ο Λεβαδειακός έγινε απειλητικός στο 29’, με τον Νίκα από δεξιά να κάνει ωραία σέντρα και τον Ποπέσκου με σουτ στην κίνηση να αναγκάζει τον Βέλιο σε σωστή αντίδραση για να διώξει τον κίνδυνο.

Πέντε λεπτά πριν τα 45’ ο Μανθάτης σούταρε, με τον Βέλιο να χάνει την μπάλα και τον Κομπνάν να προσπαθεί να γίνει κάτοχος. Ο τερματοφύλακας του Άρη τον ανέτρεψε και ο Τζήλος υπέδειξε πέναλτι. Στο 41’ ο Βήχος ανέλαβε την εκτέλεση, ο Βέλιο έπεσε στη σωστή γωνία αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0!

Η κεφαλιά του Παπασαραφιανού στο 45+2’ δεν απείλησε την εστία του Λεβαδειακού, στην τελευταία τελική του πρώτου μέρους.

Χωρίς να δυσκολευτεί, είχε και… κερασάκι

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Άρη να έχει διάθεση για περισσότερα ρίσκα. Χωρίς να μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Λεβαδειακού. Στο 59’ από κόντρα η μπάλα έφτασε στον Καντεβέρε που πλάσαρε στα όρια της περιοχής, στέλνοντάς τη λίγο άουτ.

Στην επόμενη φάση ο Χόνγκλα αποβλήθηκε για ανατροπή του Κομπνάν ενώ ήταν τελευταίος παίκτης, αλλά μετά από εξέταση της φάσης η κόκκινη κάρτα ακυρώιηκε, καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάνω στον Σούταλο.

Ο Ποπέσκου στο 66’ έκανε ωραία κάθετη στον Κομπνάν, ο οποίος απ’ τη διαγώνιο της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Ο Άρης όσο κι αν προσπαθούσε δεν μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους στα καρέ του Λεβαδειακού. Και στο 87’ σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, οι γηπεδούχοι βρήκαν και τρίτο γκολ. Ο Εμμανουηλίδης από δεξιά έκανε το γύρισμα στον Πάντεα, ο οποίος εντελώς μόνος έστειλε με τη μία την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0!

Στις καθυστερήσεις από την προσπάθεια του Μανθάτη παραλίγο να έρθει και τέταρτο γκολ, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ και το ματς να ολοκληρώνεται στο 3-0.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Λιάγκας, Πάντσο, Κορνέζος, Βήχος (46΄ Πάντεα), Μανθάτης, Ελνένι, Κωστή, Νίκας (58΄ Εντιαγέ), Κομπνάν (77΄Εμμανουηλίδης), Ποπέσκου (77΄Οζέγκοβιτς)

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου,): Βέλιο, Ρίτσαρντς (75΄ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο (75΄ Γαλανόπουλος), Πετρίς, Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ (63΄ Μιρ), Παπασαραφιανός (56΄ Γιαννιώτας), Καντεβέρε, Κουαμέ