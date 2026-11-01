Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Πηγαδάκια» και χαμόγελα πριν από τη σέντρα στο ΟΑΚΑ

Περίπου μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, οι αποστολές των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους, ενώ οι παίκτες της «Ένωσης» άκουσαν αποδοκιμασίες από τις εξέδρες, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να έχει την… τιμητική του.

Πέρα από τις αντιδράσεις των οπαδών, πάντως, το ενδιαφέρον στράφηκε και στις συναντήσεις των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, καθώς δεν έλειψαν οι χαλαρές συζητήσεις και τα χαμόγελα πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο Πέτρος Μάνταλος είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Ανδρέα Τετέι, με τους δύο να τα λένε σε ευχάριστο κλίμα, έχοντας υπάρξει συμπαίκτες στην εθνική ομάδα πριν από την αποχώρηση του πρώτου. Παράλληλα, ο Γιώργος Κυριακόπουλος συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Μπάμπη Λυκογιάννη. Οι δύο διεθνείς έχουν συνυπάρξει για χρόνια στο ιταλικό ποδόσφαιρο, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις.