Με Χάμζα αλλά χωρίς Βάργκα η αποστολή της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Ηρακλή

Τον Ηρακλή στη Νίκαια θα υποδεχθεί η Καλαμάτα για την 9η αγωνιστική της Super League, θέλοντας να αντιδράσει μετά τη «βαριά» ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Μεσσήνιοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Κυριακή (01/11) και λίγο αργότερα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή στους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, εκτός «μάχης» τέθηκε ο Κένεθ Βάργκας, καθώς ο πολύτιμος Κοσταρικανός επιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Στον αντίποδα, οι Αλόνσο, Ντιαρά που εξέτισαν την ποινή τους επέστρεψαν στην αποστολή, όπως και οι Χάμζα και Λιατσικούρας.

Η αποστολή: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.