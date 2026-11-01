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Με Χάμζα αλλά χωρίς Βάργκα η αποστολή της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Ηρακλή

Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Νεάπολη για την 9η αγωνιστική της Super League, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να κάνει γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι

Με Χάμζα αλλά χωρίς Βάργκα η αποστολή της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Ηρακλή
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Τον Ηρακλή στη Νίκαια θα υποδεχθεί η Καλαμάτα για την 9η αγωνιστική της Super League, θέλοντας να αντιδράσει μετά τη «βαριά» ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Μεσσήνιοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Κυριακή (01/11) και λίγο αργότερα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή στους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, εκτός «μάχης» τέθηκε ο Κένεθ Βάργκας, καθώς ο πολύτιμος Κοσταρικανός επιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Στον αντίποδα, οι Αλόνσο, Ντιαρά που εξέτισαν την ποινή τους επέστρεψαν στην αποστολή, όπως και οι Χάμζα και Λιατσικούρας.

Η αποστολή: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.

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