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ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Elite διαιτητής θα διευθύνει τον μεγάλο αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Elite διαιτητής θα διευθύνει τον μεγάλο αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Γνωστός έγινε από την UEFA ο διαιτητής που θα διευθύνει τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη (4/11, 19:45) στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, για το Champions League.

Η «Ένωση», η οποία προέρχεται από την ήττα με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη «βασίλισσα».

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι ορίστηκε ο elite Ιταλός διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος έχει βρεθεί ξανά στον δρόμο της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, είχε διευθύνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 12 Μαρτίου 2023, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 3-1, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Super League.

Επίσης, ο Ιταλός ρέφερι έχει σφυρίξει αρκετές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα παιχνίδια Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 1-6 και Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0, ενώ φέτος είχε οριστεί στην αναμέτρηση Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1 για τα προκριματικά του Champions League.

Στη φετινή Serie A έχει βρεθεί, μεταξύ άλλων, στα παιχνίδια Γιουβέντους – Μίλαν 1-1 και Ίντερ – Φιορεντίνα 2-1.

Βοηθοί του Μαριάνι στο ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα. Στο VAR θα βρίσκεται ο Αλεάντρο Ντι Πάολο, με AVAR τον Βαλέριο Μαρίνι.

Οι διαιτητές του ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης:

  • Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)
  • Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)
  • Τέταρτος: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)
  • VAR: Αλεάντρο Ντι Πάολο (Ιταλία)
  • AVAR: Βαλέριο Μαρίνι (Ιταλία)
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