Ο Τετέι άφησε πίσω του Σαραβάκο και Δημητριάδη και έγραψε ιστορία στο Αθηναϊκό ντέρμπι

Ο Ανδρέας Τετέι ήταν συγκλονιστικός στην νίκη με 2-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ, στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής, αφού κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη φάση του αγώνα, στα 34 δευτερόλεπτα.

Ο Σαντίνο Αντίνο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ρότα, έκλεψε τη μπάλα και την έδωσε στον σωστό χρόνο στον Έλληνα επιθετικό, με τον Τετέι να το «ζυγίζει» και με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής να στέλνει τη μπάλα στη γωνία του Μπρινιόλι, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον Ιταλό.

Μάλιστα, ο Τετέι με το γκολ που πέτυχε κατάφερε να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των Αθηναϊκών ντέρμπι, αφού έγινε ο παίκτης που έχει σκοράρει το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Σαραβάκο και τον Βασίλη Δημητριάδη.