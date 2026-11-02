Μαρία Σάκκαρη: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Χονγκ Κονγκ και πρόκριση στις «16»

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο «250άρι» του Χονγκ Κονγκ η Ελληνίδα τενίστρια, καθώς επικράτησε της Αμερικανίδας με 6-1, 6-4 κι εξασφάλισε την παρουσία της στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η 31χρονη Ελληνίδα, η οποία βρίσκεται στο Νο4 του ταμπλό, χρειάστηκε μία ώρα και 33 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της 24χρονης lucky loser, που είναι στο Νο153 της παγκόσμιας κατάταξης, παίρνοντας θετικό αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση για το 2026.

Άνετη στο πρώτο σετ, χρειάστηκε υπομονή στο δεύτερο

Η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό της. Με εξαιρετική παρουσία, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-1 μέσα σε μόλις 33 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ η αντίπαλός της παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική, με τις δύο αθλήτριες να διατηρούν το σερβίς τους μέχρι το 4-4. Η Ελληνίδα βρήκε το καθοριστικό break στο ένατο game και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, φτάνοντας στη νίκη με 6-4.

Παρά τους τέσσερις άσους της Αμερικανίδας, η Σάκκαρη είχε καλύτερη παρουσία στις επιστροφές, κερδίζοντας το 46% των πόντων στο σερβίς της αντιπάλου της. Παράλληλα, αξιοποίησε τρεις από τις οκτώ ευκαιρίες της για break, ενώ έσβησε και τα τρία break points που αντιμετώπισε.

Την Τετάρτη (4/11) ο επόμενος αγώνας της Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα επιστρέψει στο court την Τετάρτη (4/11), για την αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μάντισον Ίνγκλις και τη Μάγια Τζόιντς, που είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλει να συνεχίσει νικηφόρα την παρουσία της στο Χονγκ Κονγκ, επιδιώκοντας να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή αγωνιστική σεζόν.