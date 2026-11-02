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ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Αλλαγή στις συνεντεύξεις Τύπου Νίκολιτς και Μουρίνιο

Τι ώρα θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου των δύο προπονητών 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Αλλαγή στις συνεντεύξεις Τύπου Νίκολιτς και Μουρίνιο
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Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 2-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League και πλέον στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (4/11, 19:45).

Ωστόσο, για την εν λόγω αναμέτρηση προέκυψαν μικρές αλλαγές όσον αφορά το πρόγραμμα των δύο προπονητών, αφού μεταβλήθηκε λίγο η ώρα που οι Μάρκο Νίκολιτς και Ζοσέ Μουρίνιο θα παραχωρήσουν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η συνέντευξη Τύπου της «Ένωσης» θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 16:00 και όχι στις 15:00, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά, ενώ η τελευταία προπόνηση πριν την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση θα γίνει στις 17:00 αντί για τις 16:00.

Μάλιστα, το πρώτο τέταρτο της προπόνησης θα είναι «ανοιχτό» για όλους τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραχωρήσει την δική της συνέντευξη Τύπου στις 18:30, με τον Μουρίνο να αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος επέλεξε η ομάδα του να μην πραγματοποιήσει προπόνηση επί Ελληνικού εδάφους.

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