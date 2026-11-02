Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το GOLD VIP Lounge του T-Center

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης (04/11, 21:45).στο πλαίσιο της Euroleague, έχοντας σημαντικές απώλειες, αφού δεδομένα δεν θα αγωνιστούν οι Μαλεντόν και Γιάντουνεν, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Φακούντο Καμπάτσο.

Μπορεί ο αγώνας να διεξάγεται στη Μαδρίτη, ωστόσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον εκτός έδρας αγώνα της Τετάρτης (4/11) με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens.

Για άλλη μία χρονιά, η μοναδική εμπειρία του Globalsat GOLD VIP Lounge είναι προσβάσιμη στα μέλη του Away Games VIP Club για τους εκτός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τώρα τα εισιτήριά τους για τον επερχόμενο αγώνα με την Ρεάλ, ώστε να ζήσουν την μοναδική εμπειρία μαζί με μέλη του επιτελείου της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προσφέρει, για ακόμα μία χρονιά, στους φιλάθλους της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους εκτός έδρας αγώνες στο εντυπωσιακό Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens.

Η δράση της EuroLeague μοιράζεται σε Μαδρίτη και Αθήνα για την αναμέτρηση της ομάδας μας με την Real Madrid (04/11, 21:45).

Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να παραμείνετε στο «σπίτι» μας και να παρακολουθήσετε το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν μέσα από το Globalsat GOLD VIP Lounge, γνωρίζοντας και συνομιλώντας με τα μέλη του επιτελείου και τους αθλητές που δεν θα έχουν ακολουθήσει την αποστολή, καθώς και να προμηθευτείτε τα επίσημα προϊόντα της ομάδας μας από το PAOSHOP στη VIP είσοδο του γηπέδου.

Ζήστε την εμπειρία του Telekom Center Athens ως μέλη στο Away Games VIP Club και απολαύστε τη μοναδική «πράσινη» φιλοξενία, που και φέτος θα είναι ξεχωριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους μέσω του more.com.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα Away Games απευθυνθείτε στο hospitality@paobc.gr».