Βροχή και sneakers: Το απαραίτητο βήμα προστασίας πριν βγεις από το σπίτι

Τα αγαπημένα σου sneakers είναι φτιαγμένα για να τα φοράς στη δουλειά, στη βόλτα, στις καθημερινές μετακινήσεις. Όταν όμως ο καιρός αλλάζει, μια ξαφνική βροχή ή μια πιτσιλιά στον δρόμο αρκεί για να σε κάνει να ξανασκεφτείς ποιο ζευγάρι θα επιλέξεις.

Η σωστή φροντίδα ξεκινά πριν εμφανιστεί ο πρώτος λεκές. Και εδώ μπαίνει στην καθημερινότητά σου το Crep Protect Rain & Stain Protection Spray.

Αόρατη προστασία, ορατή διαφορά στη φροντίδα

Το σπρέι της Crep Protect δημιουργεί μια αόρατη υδροφοβική επίστρωση στην επιφάνεια του παπουτσιού, η οποία απωθεί τα υγρά και βοηθά στην προστασία από λεκέδες. Κατάλληλο για suede, nubuck και καμβά, προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας χωρίς να επηρεάζει την εμφάνιση και την αίσθηση των sneakers.

Είτε πρόκειται για το ζευγάρι που φοράς σχεδόν κάθε μέρα είτε για εκείνο που έχει ξεχωριστή θέση στη συλλογή σου, η προετοιμασία πριν από την έξοδο γίνεται μέρος της περιποίησής του.

Μια απλή προσθήκη στη sneaker care ρουτίνα σου

Η εφαρμογή γίνεται σε καθαρά και στεγνά παπούτσια αφού προηγηθεί δοκιμή σε ένα μη εμφανές σημείο. Ανακινείς τη συσκευασία και ψεκάζεις ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20 εκατοστών, σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Αφήνεις να στεγνώσει για 10 λεπτά και επαναλαμβάνεις με δεύτερη στρώση, περιμένοντας ακόμη 10 λεπτά πριν φορέσεις τα παπούτσια. Ακολούθησε πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας.

Τα sneakers σου αξίζουν φροντίδα πριν και μετά τη βόλτα

Αφιερώνεις χρόνο για να βρεις το σωστό σχέδιο, το χρώμα και την εφαρμογή που σου ταιριάζουν. Αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο και στην προστασία τους.

Με το Crep Protect Spray, ένα απλό βήμα πριν από την επόμενη έξοδο βοηθά να κρατήσεις τα αγαπημένα σου sneakers περιποιημένα και έτοιμα να συμπληρώσουν το επόμενο look σου.

Ο Όμιλος Φάις είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Crep Protect στην Ελλάδα και την Κύπρο.