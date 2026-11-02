Στιγμές αγωνίας σε αγώνα τοπικού στην Ήπειρο: Κατέρρευσε ποδοσφαιριστής - Επανήλθε με ΚΑΡΠΑ

Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε αγώνα της Β΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Ηπείρου, όταν ο ποδοσφαιριστής του Σταυραετού Συρράκου, Σταύρος Παπουτσής, κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αναγέννηση Κεφαλοβρύσου.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αναστάτωση στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και στους θεατές που βρίσκονταν στο γήπεδο. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τον γιατρό του αγώνα, Βαγγέλη Σήτο, να σπεύδει στο πλευρό του αθλητή και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η σελίδα «Ioannina Live Streaming», στον ποδοσφαιριστή εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής. Οι ενέργειες αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη διάσωσή του.

Το συμβάν υπενθυμίζει με τον πιο έντονο τρόπο πόσο σημαντική είναι η άμεση ιατρική παρέμβαση σε αθλητικούς χώρους. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει διαθέσιμος και λειτουργικός απινιδωτής σε κάθε γήπεδο, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται οι ομάδες.