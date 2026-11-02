· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Η αποθέωση της ΠΑΕ στον Αντίνο μετά την εμφάνιση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (vid)

Ο Αργεντινός έκανε απίστευτα πράγματα κόντρα στην Ένωση, με την αποθέωση να συνεχίζεται.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Η αποθέωση της ΠΑΕ στον Αντίνο μετά την εμφάνιση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση στο αθηναϊκό ντέρμπι του ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση που συνδύασε ουσία και εντυπωσιακές ενέργειες.

Ο Αργεντινός εξτρέμ βρήκε δίχτυα, δημιούργησε γκολ για τους συμπαίκτες του και έδωσε πολύτιμες λύσεις και στο ανασταλτικό κομμάτι, αποδεικνύοντας πως μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι σε κάθε επίπεδο.

Η συνεισφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομά του τρεις φορές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική του παρουσία.

Η επιβράβευση συνεχίστηκε και μία ημέρα αργότερα από την ίδια την «πράσινη» ΠΑΕ. Μέσα από τα social media, ο σύλλογος δημοσίευσε ένα ξεχωριστό γραφικό αφιερωμένο στον Αργεντινό, συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Το όνομά μου είναι Σαντίνο Αντίνο. Και είμαι ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο».

https://www.instagram.com/p/DfPQ8mODuHf/
COMMENTS
LATEST NEWS
17:33 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Κροάτης ο διαιτητής με τη Ρεν

17:28 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια με τον Λεβαδειακό

17:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η αποθέωση της ΠΑΕ στον Αντίνο μετά την εμφάνιση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (vid)

16:56 SUPER LEAGUE 2

«Καλπάζει» στην κορυφή η ασταμάτητη Μαρκό - Νίκησε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς

16:39 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

16:39 ONSPORTS

Βροχή και sneakers: Το απαραίτητο βήμα προστασίας πριν βγεις από το σπίτι

16:35 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Στο VAR του ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας ο Άγγελος Ευαγγέλου

16:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Η αντίδραση του Τάισον μετά την απόφαση να προπονείται με τη β' ομάδα

16:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στιγμές αγωνίας σε αγώνα τοπικού στην Ήπειρο: Κατέρρευσε ποδοσφαιριστής - Επανήλθε με ΚΑΡΠΑ

16:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Στο στόχαστρο ο Ινφαντίνο για φορολογικές παροχές – Παρέμβαση από την UEFA

16:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αγώνας μπάσκετ τον Δεκέμβριο για να τιμηθεί η μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου

15:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Χάνει για μεγάλο διάστημα Σαϊμπάρι και Γκνάμπρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας