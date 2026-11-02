Παναθηναϊκός: Η αποθέωση της ΠΑΕ στον Αντίνο μετά την εμφάνιση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (vid)

Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση στο αθηναϊκό ντέρμπι του ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση που συνδύασε ουσία και εντυπωσιακές ενέργειες.

Ο Αργεντινός εξτρέμ βρήκε δίχτυα, δημιούργησε γκολ για τους συμπαίκτες του και έδωσε πολύτιμες λύσεις και στο ανασταλτικό κομμάτι, αποδεικνύοντας πως μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι σε κάθε επίπεδο.

Η συνεισφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομά του τρεις φορές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική του παρουσία.

Η επιβράβευση συνεχίστηκε και μία ημέρα αργότερα από την ίδια την «πράσινη» ΠΑΕ. Μέσα από τα social media, ο σύλλογος δημοσίευσε ένα ξεχωριστό γραφικό αφιερωμένο στον Αργεντινό, συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Το όνομά μου είναι Σαντίνο Αντίνο. Και είμαι ο γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο».