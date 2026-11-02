Champions League: Στο VAR του ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας ο Άγγελος Ευαγγέλου

Η UEFA επέλεξε τον Άγγελο Ευαγγέλου για να εκτελέσει χρέη VAR στον αγώνα της ΛΑΣΚ Λίντσερ με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ρούμσας Ντονάτας.