Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντιομαντέ έδωσε τη φανέλα του σε ball boy της Σανταντέρ και αποθεώθηκε - Βίντεο

Σε μια απλή αλλά όμορφη κίνηση προχώρησε ο Γιαν Ντιομαντέ στην εύκολη εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0 απέναντι στη Ρασίνγκ Σανταντέρ, καθώς έδωσε τη φανέλα του σε ένα ball boy των γηπεδούχων με αποτέλεσμα να γνωρίσει την αποθέωση.

Ο Ιβοριανός εξτρέμ την ώρα που αντικαταστάθηκε πλησίασε τον πιτσιρικά και και του χάρισε την φανέλα του, με την αντίδραση του ball boy να είναι όλα τα λεφτά, αφού δε μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά του, με τον Ντιομαντέ να δέχεται το χειροκρότημα των φίλων της Ρασίνγκ.

Δείτε το βίντεο: