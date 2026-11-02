ΑΕΚ: Ο Σάκοτα θα στείλει εγγράφως στον Τακτικό Ανακριτή την κατάθεσή του

Έπειτα από την παρουσία του Μάκη Αγγελόπουλου αλλά και νομικών εκπροσώπων της ΚΑΕ ΑΕΚ στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου Τμήματος, προκειμένου να καταθέσει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για την υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων, σειρά έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ενημέρωσε πως θα στείλει εγγράφως την κατάθεσή του.

Ειδικότερα, ο προπονητής της ΚΑΕ ΑΕΚ θα στείλει εγγράφως στον Τακτικό Ανακριτή την κατάθεσή του αναφορικά με τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες και κατά παντός άλλου υπευθύνου, μετά από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί και αναφέρονται και σε αγώνες της με τον Προμηθέα.

Στην Ευελπίδων κι ο Αγγελόπουλος

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε νομικές ενέργειες για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες, καταθέτοντας δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

Η κατάθεση πραγματοποιήθηκε στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου Τμήματος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, ενώ στα Δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν ο Μάκης Αγγελόπουλος και η νομική ομάδα της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ.

Η κίνηση της «Ένωσης» έρχεται μετά τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στις οποίες γίνεται αναφορά και σε αναμετρήσεις της με τον Προμηθέα. Η ΑΕΚ επιφυλάσσεται για κάθε ηθική και υλική βλάβη που ενδεχομένως έχει υποστεί από τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Παράλληλα, η ΚΑΕ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, ενώ επανέφερε προς εξέταση την αναφορά-καταγγελία που είχε υποβάλει ήδη από το 2022.

Με τις συγκεκριμένες ενέργειες, η ΑΕΚ επιδιώκει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, διατηρώντας παράλληλα κάθε δικαίωμα για την αποκατάσταση της ηθικής και υλικής ζημίας που θεωρεί ότι έχει υποστεί.