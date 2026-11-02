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«Συναγερμός» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Χάνει και τον Καμπάτσο ενόψει Παναθηναϊκού

Αμφίβολη η συμμετοχή του Καμπάτσο απέναντι στον Παναθηναϊκό - Δεδομένα χωρίς Μαλεντόν η Ρεαλ 

«Συναγερμός» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Χάνει και τον Καμπάτσο ενόψει Παναθηναϊκού
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Νέο πρόβλημα τραυματισμού στη Ρεάλ Μαδρίτης και νέος «πονοκέφαλος» για τον Πέδρο Μαρτίνεθ καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό, με την συμμετοχή του στην αναμέτρηση της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να κρίνεται αμφίβολη.

Ο Αργεντινός θα υποβληθεί σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς η ζημιά και το μέγεθος του τραυματισμού του, προκειμένου να εκτιμηθεί και το διάστημα απουσίας του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα της Μαδρίτης, καθώς οι Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν έχουν τεθεί εκτός δράσης μετά τους τραυματισμούς τους στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ εκτός για καιρό είναι ο Γκάμπριελ Ντεκ.

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