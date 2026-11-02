· Άρης Θεσσαλονίκης

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Έφυγε από τη ζωή ο Στέργιος Γούσιος

Ο Στέργιος Γούσιο υπήρξε ένας εκ των σημαντικότερων καλαθοσφαιριστών της περιόδου 1955-65 για την ομάδα του Άρη

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Έφυγε από τη ζωή ο Στέργιος Γούσιος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρηκαθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Στέργιος Γούσιος, ένας εκ των σημαντικότερων καλαθοσφαιριστών της περιόδου 1955-65 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

“Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εκφράζει την οδύνη και τη θλίψη του για τον θάνατο του Στέργιου Γούσιου σε ηλικία 89 χρόνων, ενός από τους τελευταίους σπουδαίους καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας 55-65 για τον ΑΡΗ.

Ο Στέργιος Γούσιος ήταν ένα διαμάντι του μπασκετικού ΑΡΗ και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ενώ μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας διετέλεσε πρόεδρος των παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών του ΑΡΗ.

Το 2024 είχε τιμηθεί από τον Α.Σ. ΑΡΗΣ κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 110 χρόνων του Συλλόγου για τη συνολική προσφορά του στο κιτρινόμαυρο μπάσκετ.

Η επιμνημόσυνη τελετή θα γίνει την Πέμπτη στις 11:45 στην Νέα Παναγία (Διαγώνιο).

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…”.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Χάνει για μεγάλο διάστημα Σαϊμπάρι και Γκνάμπρι

15:38 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το GOLD VIP Lounge του T-Center

15:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντιομαντέ έδωσε τη φανέλα του σε ball boy της Σανταντέρ και αποθεώθηκε - Βίντεο

14:45 SUPER LEAGUE

Ο Γκονσάλο Φέιο ο εκλεκτός για τον πάγκο του Αστέρα AKTOR

14:36 EUROLEAGUE

«Συναγερμός» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Χάνει και τον Καμπάτσο ενόψει Παναθηναϊκού

14:27 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μέχρι την Πέμπτη η απόφαση των Αρχών για 1.500 οπαδούς στο Καυτανζόγλειο

14:16 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Αλλαγή στις συνεντεύξεις Τύπου Νίκολιτς και Μουρίνιο

14:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο Σάκοτα θα στείλει εγγράφως στον Τακτικό Ανακριτή την κατάθεσή του

13:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Έφυγε από τη ζωή ο Στέργιος Γούσιος

13:46 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep20: Ο απόηχος του αθηναϊκού ντέρμπι και οι τελευταίες εξελίξεις από το «Λιόλιος Gate»

13:32 CHAMPIONS LEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Το «βαρύ» απουσιολόγιο του Μουρίνιο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ

13:05 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Χονγκ Κονγκ και πρόκριση στις «16»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας