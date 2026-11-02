Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Έφυγε από τη ζωή ο Στέργιος Γούσιος

Θλίψη στην οικογένεια του Άρηκαθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Στέργιος Γούσιος, ένας εκ των σημαντικότερων καλαθοσφαιριστών της περιόδου 1955-65 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

“Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εκφράζει την οδύνη και τη θλίψη του για τον θάνατο του Στέργιου Γούσιου σε ηλικία 89 χρόνων, ενός από τους τελευταίους σπουδαίους καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας 55-65 για τον ΑΡΗ.

Ο Στέργιος Γούσιος ήταν ένα διαμάντι του μπασκετικού ΑΡΗ και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ενώ μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας διετέλεσε πρόεδρος των παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών του ΑΡΗ.

Το 2024 είχε τιμηθεί από τον Α.Σ. ΑΡΗΣ κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 110 χρόνων του Συλλόγου για τη συνολική προσφορά του στο κιτρινόμαυρο μπάσκετ.

Η επιμνημόσυνη τελετή θα γίνει την Πέμπτη στις 11:45 στην Νέα Παναγία (Διαγώνιο).

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…”.