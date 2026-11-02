Τένις: Νέα πτώση του Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη - Στην 30η θέση η Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Ο 27χρονος πρωταθλητής έχει 1.440 βαθμούς και έχει μεγάλο στόχο του για φέτος να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους στους πρώτους «32» του πρώτου Grand Slam του 2027, του Australian Open, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.

Στο μεταξύ ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε νέο προσωπικό ρεκόρ, ανεβαίνοντας τρεις ακόμη θέσεις και στο Νο 129 του κόσμου, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς το στόχο της εισόδου του στο Top 100 του κόσμου.

Στην κορυφή της κατάταξης ο Σάσα Ζβέρεφ είναι και επίσημα από σήμερα το Νο 1 στον κόσμο, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 30ος που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα, έχοντας κατακτήσει φέτος δύο Grand Slam τίτλους. Ο 29χρονος Γερμανός πρωταθλητής είναι χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος παίκτης της φετινής σεζόν και θα αποχαιρετήσει τη χρονιά από την κορυφή του κόσμου.

Σταθερή η θέση της Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε κι αυτή την εβδομάδα στην 30ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης που ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει πάντα 1.682 βαθμούς, ενώ στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης δεν υπήρξαν αλλαγές και η Ελενα Ριμπάκινα παραμένει στο Νο 1 της κατάταξης και θα κλείσει τη σεζόν στην κορυφή.