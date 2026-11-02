Συμφωνία φιλάθλων Παναθηναϊκού και Ηρακλή για εκατέρωθεν μετακινήσεις στους μεταξύ τους αγώνες

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καλαμάτα στην Νίκαια για την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League, ενώ στη συνέχεια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Καυτανζόγλειο (8/11, 17:30).

Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση οι φίλοι τόσο του Ηρακλή όσο και του Παναθηναϊκού προχώρησαν σε μια όμορφη πρωτοβουλία, αφού έκαναν συμφωνία για να υπάρξει παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων και στις δύο αναμετρήσεις των ομάδων.

Επομένως, στους αγώνες των δύο ομάδων θα υπάρξουν εκατέρωθεν μετακινήσεις οπαδών, προκειμένου και οι δύο σύλλογοι να έχουν τη στήριξη του κόσμου τους σε Καυτανζόγλειο και ΟΑΚΑ αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός έχει αιτηθεί 1.000 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την πλευρά του Ηρακλή να έχει συμφωνήσει στο σχετικό αίτημα. Η τελική απόφαση αναμένεται από την Ελληνική Αστυνομία η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα επιτραπούν οι συγκεκριμένες μετακινήσεις.