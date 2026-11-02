Και ξαφνικά ο «Ζοτς»… δε ξέρει

Ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό, αλλά προσωπικά δεν περίμενα ότι θα γίνει τόσο νωρίς. Από την πρώτη ημέρα που ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, άπαντες τόνιζαν ξανά και ξανά πως δεν ανησυχούν για τίποτα γιατί ο… μεγάλος ξέρει.

Και για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και για τα προβλήματα της ομάδας και για την εικόνα της ομάδας. Οι περισσότεροι τόνιζαν ότι ακόμα και αν στραβώσει κάποια στιγμή η σεζόν έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα και στον προπονητή και δεν υπάρχει πρόβλημα.

Και δυστυχώς πολύ νωρίτερα του αναμενομένου η άποψη αυτή διαψεύστηκε από τα γεγονότα. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε σε όλο τον κόσμο της ομάδας, δεν τσουβαλιάζουμε, αλλά σε εκείνους που βροντοφωνάζουν με στόμφο τα κακώς κείμενα. Γιατί άλλο είναι η κριτική και άλλο η… διάλυση.

Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα. Είτε κερδίζει, είτε χάνει. Και δεν είναι παράλογο. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Και η αλήθεια είναι πως η δυσκολία κατανόησης από μερικούς μπορεί να έχει να κάνει και το ότι οι «πράσινοι» ξεκίνησαν τη σεζόν με το πόδι στο γκάζι. Που και αυτό δεν ήταν λογικό.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια νέα ομάδα. Μια ομάδα με νέους παίκτες, με νέο προπονητή που προσπαθεί να αλλάξει ριζικά την προηγούμενη αγωνιστική ταυτότητα. Και αυτό για να το πετύχει κάποιος, ακόμα και αν τον λένε Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θέλει χρόνο και πολλή δουλειά.

Ο «Ζοτς» ξέρει. Όντως. Και αυτό το ξέρει και ο κόσμος. Εκείνος που σκέφτεται με υγιή τρόπο, εκείνος που σκέφτεται νηφάλια και εκείνος που μπορεί να καταλάβει τα δεδομένα.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» έχει μπροστά της ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Πολλά ντέρμπι, πολλά εκτός έδρας ματς, πολλά ταξίδια, ελάχιστες προπονήσεις. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πιο δύσκολη φάση της σεζόν, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Γιατί κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες ο Ομπράντοβιτς καλείται να «χτίσει» την ομάδα που θα φτάσει μέχρι το τέλος της σεζόν και θα είναι και πάλι στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.

ΥΓ1: Όταν προσπαθείς να ξαναγίνεις μεγάλη ομάδα, με εξαιρετικούς παίκτες και εξαιρετικό προπονητή αρκεί να κάνεις τη δουλειά σου μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Όλα τα άλλα τα καφριλίκια, τα νταηλίκια και τα σχετικά πάνε περίπατο. Και μόνο κακό σου κάνουν.

ΥΓ2: Πιστεύω ότι ο Αθλητικός Εισαγγελέας θα επέμβει άμεσα. Δε μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Αναφορικά με τις αλητείες του Σιάο. Είδαμε τον Αλγκοαθίλ να τη βγάζει… κρέμα, μετά τα πανό που ανήρτησε στα social media. Δε φανταζόμαστε ότι θα συμβεί το ίδιο και στην περίπτωση του φερόμενου ως ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης. Γιατί αν στη θέση του ήταν άλλος ιδιοκτήτης ΚΑΕ, κανονικός, ξέρουμε τι θα είχε συμβεί…

ΥΓ3: Όσοι ξέρουν τον Ομπράντοβιτς, ξέρουν… Και δεν ανησυχούν. Ας κοιτάμε και το ημερολόγιο που και που.

ΥΓ4: Πολύ περίεργη η κατάσταση με τον Μοντέρο. Πάρα πολύ…

ΥΓ5: Και να δείτε που η κατάσταση του Μοντέρο θα επηρεάσει και αυτή του Ντόρσεϊ.

ΥΓ6: Πάντως όταν ρωτήθηκε ο Μπαρτζώκας ήθελε τη βοήθεια του Μπαφέ για να απαντήσει.

ΥΓ7: Και κάτι από ποδόσφαιρο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό έκανε πράξη την ατάκα «όταν χάνουμε δίνουμε το χέρι στους αντιπάλους μας». Εξαιρετικός.

ΥΓ8: Το να μιλάνε κάποιοι για αλλοίωση βαθμολογίας, πρωταθλήματος και όλα τα σχετικά είναι πραγματικά για γέλια. Μετά από τις πιο βρώμικες δεκαετίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και μετά τον αγώνα Κηφισιά – Ολυμπιακός.

ΥΓ9: Τι… αρρωστάκι είναι αυτός ο Ντε Φρόγκελεν!