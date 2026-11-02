· Αστέρας Τρίπολης

Ο Γκονσάλο Φέιο ο εκλεκτός για τον πάγκο του Αστέρα AKTOR

Σε νέα εποχή περναει ο Αστέρας Τρίπολης με την πρόσληψη του Γκονσάλο Φέιο 

Ο Γκονσάλο Φέιο ο εκλεκτός για τον πάγκο του Αστέρα AKTOR
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Ο Αστέρας Τρίπολης βρήκε τον νέο του προπονητή στο πρόσωπο του Πορτογάλου τεχνικού, Γκονσάλο Φέιο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Ο Φέιο κατέφθασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου ώστε να εγκατασταθεί στην Τρίπολη και να «σηκώσει μανίκια» από αύριο, Τρίτη που θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα.

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