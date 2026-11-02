Μπάγερν Μονάχου: Χάνει για μεγάλο διάστημα Σαϊμπάρι και Γκνάμπρι

Με τη συμμετοχή του Μάικλ Ολίσε πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/11) η τελευταία προπόνηση της Μπάγερν, ενόψει της αυριανής (3/11, 22:00) αναμέτρησης με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο διεθνής Γάλλος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο, στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με την Ντόρτμουντ, το περασμένο Σάββατο (31/10) στο Μόναχο, αλλά η παρουσία του στη σημερινή προπόνηση αποτελεί ένδειξη ότι θα είναι διαθέσιμος για το ματς στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ενδεχόμενη συμμετοχή του Ολίσε θα δώσει βαθιά «ανάσα» στον υπηρεσιακό προπονητή της Μπάγερν, Άαρον Ντανκς, καθώς η επιθετική γραμμή των Βαυαρών έχει αποδεκατιστεί. Οι Ισμαέλ Σαϊμπάρι και Σερζ Γκνάμπρι τραυματίστηκαν στο "Klassiker" και τέθηκαν νοκ-άουτ, με τον Μαροκινό μάλιστα να υποβάλλεται σε επέμβαση για ρήξη συνδέσμων στον δεξιό αστράγαλο, που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες. Ο Γερμανός εξτρέμ, με τη σειρά του, υπέστη θλάση στον αριστερό μηρό και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στις 4-6 εβδομάδες, τη στιγμή που εκτός πλάνων παραμένουν και οι Λουίς Ντίας και Τζαμάλ Μουσιάλα.

Από την πλευρά του, ο Μάνουελ Νόιερ προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες και φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στη δράση μετά τις 10 Οκτωβρίου, όταν τραυματίστηκε στο πόδι.