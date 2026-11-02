Αγώνας μπάσκετ τον Δεκέμβριο για να τιμηθεί η μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου

Αγώνας μπάσκετ στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7/12 στις 18:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Χαϊδαρίου, στα πλαίσια Φιλανθρωπικού Σκοπού για το Χριστοδούλειο Ίδρυμα.

Ο Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου, η οικογένεια και οι φίλοι του Θανάση Σκουρτόπουλου καλούν τους φιλάθλους στον αγώνα καλαθοσφαίρισης στη μνήμη του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού.

Στον αγώνα αντιμέτωπες θα τεθούν οι ομάδες Ελλήνων Βουλευτών & Παλαιμάχων Εθνικής Ελλάδας και η Team Skourtopoulos με Διεθνείς Αθλητές και παίκτες από τις ομάδες που προπόνησε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος.