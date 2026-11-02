FIFA: Στο στόχαστρο ο Ινφαντίνο για φορολογικές παροχές – Παρέμβαση από την UEFA

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και τους μηχανισμούς ελέγχου της FIFA προκαλούν οι αποκαλύψεις των «The New York Times» και «Le Monde» σχετικά με τις οικονομικές παροχές προς τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέλαβε την κάλυψη προσωπικών φορολογικών υποχρεώσεών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κόστος να υπολογίζεται σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2024-2026, κατά την οποία ο Ινφαντίνο εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται το 2026. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 2 Νοεμβρίου, καλύφθηκε μέσω ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος.

Πρόκειται για τον μηχανισμό «tax equalization», ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε οι εργαζόμενοι της FIFA που μετακινούνται σε διαφορετικές χώρες για επαγγελματικούς λόγους να μην επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους λόγω της αλλαγής φορολογικής έδρας. Το βασικό ζήτημα που αναδεικνύεται, ωστόσο, είναι ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη φέρεται να αφορούσε το προσωπικό της ομοσπονδίας και όχι εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως ο πρόεδρός της.

Τα ερωτήματα για την έγκριση της συμφωνίας

Σύμφωνα με τη «Le Monde», η απόφαση να ενταχθεί ο Ινφαντίνο στο συγκεκριμένο καθεστώς ελήφθη το 2024 από μια μικρή επιτροπή που έχει αρμοδιότητα να καθορίζει τις αμοιβές και τις πρόσθετες παροχές των κορυφαίων στελεχών της FIFA.

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων βρίσκεται ο Ελβετός δικηγόρος Μπρούνο Κιομέντο, ο οποίος ηγείται της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης. Όπως αναφέρεται, κατά την εξέταση της υπόθεσης υπήρξαν προβληματισμοί στο εσωτερικό της ομοσπονδίας για το εάν η εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων του προέδρου θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως πρόσθετη αμοιβή και να δηλωθεί αναλόγως.

Μάλιστα, φέρεται να είχε τεθεί στο τραπέζι η ανάγκη εξασφάλισης δεύτερης, ανεξάρτητης φορολογικής γνωμοδότησης, χωρίς να προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι τελικά ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία.

Στο προσκήνιο και οι παροχές προς τον Κιομέντο

Η έρευνα της γαλλικής εφημερίδας επεκτείνεται και στα προνόμια που φέρεται να απολαμβάνει ο Μπρούνο Κιομέντο. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι ήταν ο μοναδικός επικεφαλής επιτροπής της FIFA που εξασφάλισε διαπίστευση κατηγορίας «VVIP» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με ιδιαίτερα διευρυμένη πρόσβαση στους αγώνες.

Επιπλέον, οι ετήσιες απολαβές του φέρονται να φτάνουν τις 250.000 ελβετικές φράγκες, ενώ οι υπόλοιποι πρόεδροι επιτροπών πληρώνονται σε δολάρια. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προσθέτουν ακόμη μία διάσταση στη συζήτηση για τη διαφάνεια των οικονομικών παροχών και την ανεξαρτησία των οργάνων που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της FIFA.

Η επιστολή της UEFA και η απάντηση της FIFA

Το θέμα έχει πλέον απασχολήσει και την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Όπως μεταδίδει η «Le Monde», ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, απέστειλε στις 19 Οκτωβρίου επιστολή προς τη FIFA, ζητώντας διευκρινίσεις για το μισθολογικό καθεστώς του Ινφαντίνο και τις φορολογικές διευκολύνσεις που του παρασχέθηκαν. Η 2α Νοεμβρίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την απάντηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Από την πλευρά της, η FIFA αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην τοποθέτησή της προς τη γαλλική εφημερίδα, υποστηρίζει ότι οι αποδοχές και οι παροχές των ανώτατων αξιωματούχων εγκρίνονται από ανεξάρτητη υποεπιτροπή, ενώ παράλληλα διαβεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν απόδειξη παράνομης ενέργειας, έχουν όμως ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το πλαίσιο αμοιβών της ηγεσίας της FIFA και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών της.

Υπό πίεση ενόψει της επόμενης εκλογικής διαδικασίας

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς ο πρόεδρος της FIFA προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με στόχο να παραμείνει στο τιμόνι της ομοσπονδίας.

Η παρέμβαση της UEFA και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τις φορολογικές διευκολύνσεις και τον τρόπο έγκρισής τους διατηρούν την υπόθεση στην επικαιρότητα.

Πλέον, το βάρος πέφτει στις επίσημες εξηγήσεις της FIFA και στην πληρότητα των απαντήσεων που θα δοθούν για τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της.