«Καλπάζει» στην κορυφή η ασταμάτητη Μαρκό - Νίκησε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς

Με ακόμη μία πειστική εμφάνιση, η Μαρκό επιβεβαίωσε την εξαιρετική της πορεία και πρόσθεσε τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της, επικρατώντας με 2-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 9η αγωνιστική.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον πρώτο λόγο από το ξεκίνημα, κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και δεν επέτρεψαν στον αντίπαλό τους να απειλήσει ουσιαστικά. Η εικόνα του πρώτου μέρους αποτυπώθηκε και στους αριθμούς, καθώς η Μαρκό δημιούργησε επτά τελικές προσπάθειες, την ώρα που ο Απόλλων δεν κατάφερε να καταγράψει ούτε μία.

Η υπεροχή της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου μετουσιώθηκε σε γκολ στο 28’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Μίλερ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η Μαρκό δεν άλλαξε προσέγγιση μετά την ανάπαυλα και συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, ψάχνοντας το δεύτερο τέρμα που θα «κλείδωνε» τη νίκη. Η λύση ήρθε στο 71ο λεπτό, όταν ο Μεντόζα εκτέλεσε απευθείας φάουλ με εντυπωσιακό τρόπο, διαμορφώνοντας το 2-0 και ουσιαστικά βάζοντας τέλος στην υπόθεση των τριών βαθμών.

Με αυτή την επικράτηση, η Μαρκό έφτασε τους 25 βαθμούς και διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στην κορυφή, έχοντας απόσταση οκτώ βαθμών από την Athens Kallithea και τον Πανιώνιο. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλων Καλαμαριάς παρέμεινε στους οκτώ βαθμούς.

Για την επόμενη αγωνιστική, η πρωτοπόρος θα ταξιδέψει στην Καρδίτσα, όπου θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση, ενώ ο Απόλλων θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό.

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2-0

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσάκνης, Ντέτλερ (90΄ Χέρεζ), Στάμου, Καστάνιο, Κωνσταντακόπουλος (56΄ Μεντόζα), Κυριακίδης, Παυλίδης (56΄ Οικονομίδης), Μιούλερ, Ελ Αραμπί (75΄ Βοϊλης), Αλεξόπουλος (75΄ Μπουσάι).

Απόλλων Καλαμαριάς (Φόρης Κάκογλου): Συλλέκτης, Αθανασίου (83΄ Μοσχόπουλος), Τσαπακίδης, Τσιμπούκας, Πέρεζ, Πιαστόπουλος, Τομάζ (79΄ Βοριαζίδης), Καραμπέρης, Μανωλάκης (73΄ Προύντζος), Κεδίκογλου (79΄ Σπανδωνίδης), Κυριακίδης (83΄ Πατρινός).

Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3

ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β΄ 2-1

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea 1-0

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0

ΠΑΟΚ Β΄ - Ζάκυνθος 1-1

Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Πύργος 1-1

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2-0

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 25

2. Πανιώνιος 17

3. Athens Kallithea 17

4. ΑΕΛ 16

5. Νίκη Βόλου 14

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Πανθρακικός 13

8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

9. Πανσερραϊκός 10

10. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 10

11. Πύργος 9

12. ΠΑΟΚ Β΄ 9

13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Απόλλων Καλαμαριάς 8

15. Ολυμπιακός Β΄ 6

16. Ζάκυνθος 4

* Από τον Πανσερραϊκό έχουν αφαιρεθεί 4 βαθμοί.