Ολυμπιακός: Κροάτης ο διαιτητής με τη Ρεν

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία ανακοίνωσε η UEFA.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την Τετάρτη (4/11, 17:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Ίγκορ Πάγιατς να αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου διαιτητή.

Ο Κροάτης ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπόγιαν Ζόμπενιτσα και Ίβαν Μίχαλ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ντάριο Μπελ, επίσης από την Κροατία.

Στο βίντεο του αγώνα θα βρίσκεται ο έμπειρος Ίβαν Μπέμπεκ, με τον Πολωνό Πιοτρ Λάσικ να εκτελεί χρέη AVAR, ολοκληρώνοντας τη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας.