· ΟΦΗ

ΟΦΗ για Μελ: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση»

Το μήνυμα συμπαράστασης του ΟΦΗ στον Πέπε Μελ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΟΦΗ για Μελ: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πέπε Μελ βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, υπό τη στενή παρακολούθηση των γιατρών. Με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του, η κρητική ΠΑΕ εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή της, μέσα από ανάρτηση σε story στο Instagram.

«Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ήταν το μήνυμα του ΟΦΗ προς τον πρώην προπονητή του.

Ο 63χρονος Ισπανός τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο των Κρητικών από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και αποχώρησε από την ομάδα, με τον Τραϊανό Δέλλα να αναλαμβάνει τη θέση του.

Mel
COMMENTS
LATEST NEWS
19:26 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Επιστροφή για Γουίλιαμς και Νόλεϊ - Εκτός ο Σκορδίλης

19:18 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Χωρίς τον Πούγγουρα απέναντι στον Λεβαδειακό

19:16 SUPER LEAGUE

LIVE: Καλαμάτα - Ηρακλής

18:58 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στη Νίκαια

18:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παίκτης κατέρρευσε μετά από «εγκληματικό» μαρκάρισμα αντιπάλου - Νοσηλεύεται στην εντατική (vid)

18:47 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ατομικό για Λουσέ, θεραπεία ακολούθησαν οι Πέλκας και Μιχαηλίδης

18:44 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η «έκρηξη» στα γκολ των Τετέι και Αντίνο και οι αντιδράσεις του «πράσινου» πάγκου

18:16 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ για Μελ: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση»

18:15 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

17:59 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Ολοκληρώνεται του Εντζάι για να καλύψει το κενό του Γιάντουνεν

17:45 SUPER LEAGUE

LIVE: Ατρόμητος - Βόλος

17:33 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Κροάτης ο διαιτητής με τη Ρεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας