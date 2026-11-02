ΟΦΗ για Μελ: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση»

Ο Πέπε Μελ βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, υπό τη στενή παρακολούθηση των γιατρών. Με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του, η κρητική ΠΑΕ εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή της, μέσα από ανάρτηση σε story στο Instagram.

«Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ήταν το μήνυμα του ΟΦΗ προς τον πρώην προπονητή του.

Ο 63χρονος Ισπανός τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο των Κρητικών από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και αποχώρησε από την ομάδα, με τον Τραϊανό Δέλλα να αναλαμβάνει τη θέση του.