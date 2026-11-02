Πέπε Μελ: Εγκεφαλικό επεισόδιο για τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ

Δύσκολες στιγμές περνά ο 63χρονος Ισπανός τεχνικός, καθώς ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, αντιμετωπίζοντας μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Ο Μελ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισπανικών Μέσων, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενος σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσοκομείου στη Σεβίλλη.

Ο Μελ βρίσκεται αυτή την περίοδο χωρίς ομάδα, έχοντας εργαστεί κατά τη διάρκεια της προπονητικής του διαδρομής σε αρκετούς ισπανικούς συλλόγους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Μπέτις, Μούρθια, Τενερίφη, Χετάφε, Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Λα Κορούνια, Λας Πάλμας, Μάλαγα και Αλμερία. Η πιο πρόσφατη επαγγελματική του εμπειρία ήταν τη σεζόν 2025/26, όταν κάθισε στον πάγκο της μαροκινής Ιτιχάντ Ταγγέρης.

Στην Ελλάδα έγινε γνωστός από τη θητεία του στον ΟΦΗ, τον οποίο ανέλαβε στις 14 Δεκεμβρίου 2023, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου. Η παρουσία του στην κρητική ομάδα, ωστόσο, δεν είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς τον Φεβρουάριο του 2024 οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους.

Στο διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο του ΟΦΗ, ο Ισπανός προπονητής κατέγραψε μόλις μία νίκη σε 12 αναμετρήσεις, μετρώντας παράλληλα οκτώ ήττες.