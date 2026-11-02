Πού θα δείτε Νιουκάστλ - Έβερτον, την Μπενφίκα του Παυλίδη και όλη την ευρωπαϊκή δράση

Οι ώρες και τα κανάλια των αποψινών αναμετρήσεων 

Πού θα δείτε Νιουκάστλ - Έβερτον, την Μπενφίκα του Παυλίδη και όλη την ευρωπαϊκή δράση
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Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει έρχεται από το κορυφαίο πρωτάθλημα, την Premier League με την Νιουκάστλ να υποδέχεται την Έβερτον στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της 10ης αγωνιστικής. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 22.00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Premier League.

Λίγο αργότερα στις 22:15, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται την Αλβέρκα για την 10η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη Magenta Sport 2.

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