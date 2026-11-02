Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη στο Χόνγκ Κόνγκ - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Η Μαρία Σάκκαρη θα συμμετέχει στο WTA 250 τουρνουά, με το οποίο θα ολοκληρώσει την παρουσία της για τη φετινή σεζόν. Η Ελληνίδα τενίστρια , θα αντιμετωπίσει την 24χρονη Αμερικανίδα Κάρολ Γιανγκ Σου Λι στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που κερδίσει την Λι και προκριθεί στον επόμενο γύρο, αναμένεται να αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μάντισον Ίνγκλις και τη Μάγια Τζόιντ.

Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Λι έχει οριστεί ως δεύτερη στο πρόγραμμα του κεντρικού κορτ, μετά το παιχνίδι της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με την Κέιτι Μπόουλτερ. Η έναρξή της αναμένεται περίπου στις 09:30-10:00 ώρα Ελλάδας, τη Δευτέρα (2/11), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 6.