· Ατρόμητος

Ατρόμητος - Βόλος: Νέα μονομαχία, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Βόλο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και πριν λίγες ημέρες για το Κύπελλο, με τους Περιστεριώτες να παίρνουν τη νίκη.

Ατρόμητος - Βόλος: Νέα μονομαχία, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Περιστέρι στρέφονται τα βλέμματα, εκεί όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Βόλο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος, έχοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Ατρόμητο να επικρατεί με 3-1 στον Βόλο, αποτέλεσμα που του δίνει σαφώς καλύτερη ψυχολογία ενόψει της νέας αναμέτρησης. Οι Περιστεριώτες έδειξαν αποτελεσματικότητα στην επίθεση και θέλουν να αξιοποιήσουν ξανά τα δυνατά τους στοιχεία, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο Κύπελλο, αλλά και την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Η ομάδα της Μαγνησίας αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να αφήσει πίσω τις τελευταίες απώλειες και να επιστρέψει στις θετικές εμφανίσεις. Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μεντίλ, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά ούτε και στους Τασιούρα και Ες Σαουμπί, που έμειναν εκτός πλάνων για την αναμέτρηση.

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:55 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα - Ηρακλής: Κομβική αναμέτρηση στη Νεάπολη με φόντο την επιστροφή στις νίκες

08:50 SUPER LEAGUE

Πέπε Μελ: Εγκεφαλικό επεισόδιο για τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ

08:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πού θα δείτε Νιουκάστλ - Έβερτον, την Μπενφίκα του Παυλίδη και όλη την ευρωπαϊκή δράση

08:30 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Βόλος: Νέα μονομαχία, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι

08:22 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πόλεμος» - Σε mood… μάχης ο «Greek Freak»

08:15 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο ήταν παντού, έκανε την ΑΕΚ να υποφέρει και υπέγραψε το ντέρμπι (vids)

08:00 NBA

NBA: Τα highlights της τρομερής εμφάνισης του Λούκα Ντόντσιτς

07:36 NBA

«Σεληνιασμένος» Λούκα Ντόντσιτς: Πέτυχε «45άρα» κι οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη – Όλα τα αποτελέσμα

02:17 SUPER LEAGUE 2

Ο Απόλλων Καλαμαριάς συμφώνησε με τον Ζόραν Μιλίνκοβιτς

00:47 AUTO MOTO

Ιστορική στιγμή στη Formula 1: Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής!

00:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Γιουβέντους «λύγισε» τη Νάπολι με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα

23:51 OPINION

Εκεί που κοιτούσαν αν θα τους φτάσει, τους προσπέρασε κιόλας…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας