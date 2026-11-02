Ατρόμητος - Βόλος: Νέα μονομαχία, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι

Στο Περιστέρι στρέφονται τα βλέμματα, εκεί όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Βόλο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος, έχοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Ατρόμητο να επικρατεί με 3-1 στον Βόλο, αποτέλεσμα που του δίνει σαφώς καλύτερη ψυχολογία ενόψει της νέας αναμέτρησης. Οι Περιστεριώτες έδειξαν αποτελεσματικότητα στην επίθεση και θέλουν να αξιοποιήσουν ξανά τα δυνατά τους στοιχεία, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο Κύπελλο, αλλά και την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Η ομάδα της Μαγνησίας αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να αφήσει πίσω τις τελευταίες απώλειες και να επιστρέψει στις θετικές εμφανίσεις. Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μεντίλ, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά ούτε και στους Τασιούρα και Ες Σαουμπί, που έμειναν εκτός πλάνων για την αναμέτρηση.

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.