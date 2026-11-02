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Ο Απόλλων Καλαμαριάς συμφώνησε με τον Ζόραν Μιλίνκοβιτς

Στον πάγκο του Απόλλωνα Καλαμαριάς θα κάθεται ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς συμφώνησε με τον Ζόραν Μιλίνκοβιτς
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Νέο προπονητή βρήκε ο Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Ζόραν Μιλίνκοβιτς να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι «κοκκινόμαυροι», μετά την παραίτηση του Γιάννη Τάτση, βρίσκονταν σε αναζήτηση προπονητή τις τελευταίες δέκα ημέρες. Ο 58χρονος προπονητής έχει εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τη σεζόν 2013-14 είχε εργαστεί στον Άρη.

Ο Μιλίνκοβιτς είχε αναλάβει τότε τους Θεσσαλονικείς, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Χατζηνικολάου, ωστόσο παρέμεινε στον πάγκο για 15 παιχνίδια, με απολογισμό δύο νίκες, έξι ισοπαλίες και επτά ήττες.

Σημαντικότερη στιγμή της προπονητικής του διαδρομής ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος Σερβίας με την Παρτιζάν το 2015. Στη συνέχεια εργάστηκε σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Ανόρθωση, η Βόζντοβατς, η Μπόρατς και η Νάπρεντακ, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Αλ Ράμθα στην Ιορδανία.

Η ανακοίνωση:

«Μετά από 5 μέρες διαπραγματεύσεων στο Βελιγράδι, ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με τον Ζοραν Μιλινκοβιτς, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά γήπεδα, με παρουσία σε Αρη Θεσσαλονίκης, Παρτιζαν με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα την σεζόν 2015 και σε πολλούς συλλόγους που αναγράφονται στο παραπάνω βιογραφικό.Ζοραν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Απόλλωνα.

Άμεσοι συνεργάτες του Σέρβου τεχνικού θα αποτελέσουν οι Φόρης Κάκογλου και Δημήτρης Νόλης. Προπονητής Τερματοφυλάκων παραμένει ο Νούλης Σιαμίδης και Γυμναστής της ομάδας ο Δημήτρης Μούρας. Γενικος Αρχηγός θα είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης».

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