Κάνγκουα: «Νίκη στο ντέρμπι με τους απίστευτους φιλάθλους μας, συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα»

Ο Κινγκς Κάνγκουα εξέφρασε τη χαρά του για την επικράτηση της ομάδας του μπροστά στον κόσμο της, αποθεώνοντας παράλληλα τους φιλάθλους για την εντυπωσιακή τους παρουσία και τη στήριξή τους.

Παράλληλα, ο Κάνγκουα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αποβολή του, ζητώντας συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Νίκη στο ντέρμπι μέσα στην έδρα μας μαζί με τους απίστευτους φιλάθλους μας. Ζητώ συγγνώμη για την κόκκινη κάρτα. Συνεχίζουμε, πάμε!», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.