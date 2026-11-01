Νίστρουπ: «Έχουμε μεγάλη ευθύνη να κάνουμε υπερήφανο τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, με τον Δανό τεχνικό να στέκεται στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πίεση και στις γρήγορες μεταβάσεις.

Ο Νίστρουπ αναγνώρισε τη δυναμική της Ένωσης, ενώ τόνισε ότι η ευθύνη όλων είναι να κάνουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού υπερήφανο. Παράλληλα, μίλησε για την παρουσία του Αντίνο, την εξέλιξη του Ανδρέα Τετέι και την ανάγκη για σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η νίκη δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό.

Η συνέντευξη Τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού, την ταχύτητα στις επιθέσεις και τον Αντίνο:

«Ο Αντίνο είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Έχει έξι ασίστ και πιέζει επιθετικά ψηλά. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο την μπάλα, αλλά καταφέραμε να κλείσουμε τον άξονα της ΑΕΚ. Είχαμε δύο δοκάρια και, στο κομμάτι των μεταβάσεων, κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Η ΑΕΚ ερχόταν από ένα σερί 31 αγώνων χωρίς ήττα και, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, παρουσιάζει σταθερά καλή εικόνα. Αυτό κάνει τη νίκη μας ακόμη πιο σημαντική. Η ΑΕΚ ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα τους τελευταίους 16-17 μήνες».

Για την επιθετική προσέγγιση και μετά το 2-0:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ήμασταν συμπαγείς και η αποβολή δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Το γεγονός ότι μένεις με δέκα παίκτες δεν σημαίνει ότι θα δεχθείς γκολ. Συνεχίσαμε να ακολουθούμε το πλάνο μας, ακόμη και με αριθμητικό μειονέκτημα».

Για την εικόνα της ομάδας πριν και μετά την αποβολή:

«Υπήρχε πολύς κόσμος στο γήπεδο και θα ήταν ακόμη περισσότερος αν οι μετεωρολόγοι δεν είχαν προβλέψει έντονη βροχή, η οποία τελικά δεν ήρθε. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, αν και σε ορισμένες στιγμές η ΑΕΚ κυκλοφορούσε άνετα την μπάλα. Εμείς, όμως, ήμασταν αποτελεσματικοί στις μεταβάσεις. Δεν θυμάμαι κάποια κλασική ευκαιρία της ΑΕΚ, ενώ εμείς δημιουργήσαμε τις δικές μας φάσεις. Ο Λιβάι προκαλούσε κινδύνους και αυτό είναι κάτι θετικό για εμάς».

Για την υποδοχή του κόσμου και την πίεση που ασκεί ο Παναθηναϊκός:

«Η πίεσή μας λειτούργησε πολύ καλά. Μπορεί να είχαμε λιγότερο την μπάλα στην κατοχή μας, όμως τόσο ως ομάδα όσο και ατομικά ανταποκριθήκαμε εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν διακυμάνσεις. Δεν έχουμε πετύχει κάτι ακόμη. Πρόκειται, φυσικά, για μια μεγάλη νίκη, που μας προσφέρει πίστη, αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη στους ώμους μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε υπερήφανο τον κόσμο του Παναθηναϊκού».

Για την πρόοδο του Τεττέη και τα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας:

«Στόχος μας είναι να έχουμε σταθερότητα. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να αξιοποιείς τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται. Είμαστε περήφανοι για τον Ανδρέα, ο οποίος είχε και τη βοήθεια του Κοτσόλη. Διαθέτει μεγάλη προοπτική και εγώ είμαι απαιτητικός μαζί του. Δουλεύει σκληρά και αποτελεί έναν X factor για εμάς. Ωστόσο, όλοι οι παίκτες πρέπει να έχουν σταθερή απόδοση. Όσοι αγαπούν τον Παναθηναϊκό πρέπει να χαρούν αυτή τη νίκη, αλλά έχουμε δώσει εννέα παιχνίδια και οφείλουμε να παραμείνουμε προσγειωμένοι, καθώς ακολουθούν σημαντικές υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».