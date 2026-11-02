«Σεληνιασμένος» Λούκα Ντόντσιτς: Πέτυχε «45άρα» κι οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη – Όλα τα αποτελέσμα

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό ξεκίνημα του στη σεζόν, πραγματοποιώντας την καλύτερη εφετινή εμφάνισή του.

Ο «Luka Magic» μέτρησε 45 πόντους με 8/12 τρίποντα, 15 ριμπάουντ (season-high), 6 ασίστ και 5 κλεψίματα, σημειώνοντας 37+ πόντους για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι. Μάλιστα, κόντρα στο Τορόντο είχε φτάσει το συγκεκριμένο όριο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.

Παράλληλα, σημείωσε για 20ή φορά σκόραρε +40 πόντους στα 98 παιχνίδια κανονικής περιόδου που έχει δώσει με τη φανέλα των Λέικερς. Επίσης, ήταν η δεύτερη φορά που είχε τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και πέντε κλεψίματα ως παίκτης της ομάδας του Λος Άντζελες. Κανένας άλλος παίκτης των «λιμνανθρώπων» δεν είχε καταγράψει αυτούς τους αριθμούς σε έναν αγώνα από τη σεζόν 1982/83.

«Έλαμψε» ο rookie, Γιάξελ Λέντεμποργκ, στη νίκη των Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, μολονότι έπαιξαν δίχως τους Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς επικράτησαν 124-112 των Λος Άντζελες Κλίπερς, πανηγυρίζοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάξελ Λέντεμποργκ, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους (13/19 σουτ), ενώ μοίρασε και 6 ασίστ.

Η απόδοση του αποτελεί την πετυχαίνει rookie των Ουόριορς από τις 14 Απριλίου 2010, όταν ο Στεφ Κάρι είχε σημειώσει 42 πόντους απέναντι στο Πόρτλαντ. Παράλληλα, με δύο εμφανίσεις 30+ πόντων στα πρώτα επτά παιχνίδια του, έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, μετά τους Hall of Famers Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Ρικ Μπάρι.

Πέμπτη σερί νίκη για τους Σέλτικς

Με 32 πόντους του Τζέισον Τέιτουμ και καθοριστική συνεισφορά του Πολ Τζορτζ, η Βοστώνη πέρασε (108-97) από το Ορλάντο, διευρύνοντας το νικηφόρο σερί της στο NBA, καθώς έφτασαν τις πέντε σερί νίκες. Ο Τέιτουμ ήταν ο κορυφαίος των Σέλτικς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, εκ των οποίων οι 15 προήλθαν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Πολ Τζορτζ πρόσθεσε 17 πόντους, με τους 10 να έρχονται στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Έκαναν σεφτέ οι Νετς

Οι Μπρούκλιν Νετς έσπασαν το αρνητικό σερί τους, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη τους στη φετινή σεζόν, καθώς επικράτησαν 98-90 των Πέισερς Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 23 πόντους, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ πρόσθεσε 20, δίνοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Πολύτιμη ήταν κι η συνεισφορά του ΝτέιΡον Σαρπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.