· Μαϊάμι Χιτ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πόλεμος» - Σε mood… μάχης ο «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ανάρτηση στα ελληνικά, δίνοντας το σύνθημα ενόψει της συνέχειας στο NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πόλεμος» - Σε mood… μάχης ο «Greek Freak»
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Σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενόψει της δύσκολης συνέχειας για τους Χιτ, όπως έδειξε και μέσα από την τελευταία του ανάρτηση στα social media.

Το Μαϊάμι έχει μπροστά του πέντε συνεχόμενες αναμετρήσεις μακριά από την έδρα του, με πρώτο σταθμό το παιχνίδι απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, τα ξημερώματα της Τρίτης (03/11). Ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε το σύνθημα ενόψει αυτής της απαιτητικής αποστολής, επιλέγοντας μία χαρακτηριστική λέξη για την ανάρτησή του: «Πόλεμος!». Μάλιστα, την έγραψε στα ελληνικά, χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες.

Οι Χιτ είχαν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν του NBA με τέσσερις διαδοχικές ήττες (0-4), ωστόσο κατάφεραν να αντιδράσουν, μετρώντας πλέον δύο συνεχόμενες νίκες. Ο Αντετοκούνμπο, από την πλευρά του, πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα σε ατομικό επίπεδο. Στα πρώτα έξι παιχνίδια της regular season έχει μέσο όρο 28,2 πόντους, 12,3 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ, σε 31,5 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

https://www.instagram.com/p/DfOUuymlWF1/
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