Καταπληκτικός Μέσι υπέγραψε με γκολ και ασιστ την ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι

Πρωταγωνιστής σε ακόμα μια αναμέτρηση για την Ίντερ Μαϊάμι ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος με δικό του γκολ αλλά και ασίστ άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή της ομάδας του απέναντι στους Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον εκτός έδρας.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 53’ λεπτό με τον Ντάνιελ Γκάζνταγκ. Στο 69’, ο Τελάσκο Σεγκόβια έβγαλε ψηλοκρεμαστή μπαλιά μέσα στην περιοχή και ο Μέσι, αντί να επιχειρήσει να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, γύρισε με κεφαλιά την μπάλα προς τον Γερμάν Μπερτεράμε, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Ήταν η 16η ασίστ του Αργεντινού στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο 83ο λεπτό ολοκληρώθηκε η ανατροπή με τον Λουίς Σουάρεζ να πασάρει στον Μέσι εκτός περιοχής, τον Αργεντινό να περνάει σαν σταματημένους τρεις αντιπάλους του, συνεργάστηκε με τον Σεγκόβια και μπήκε στην περιοχή, πριν στείλει με χαμηλό πλασέ την μπάλα στη δεξιά γωνία για το 2-1. Αυτό ήταν το 26ο γκολ του «πούλγκα» φέτος στο MLS.

Με αυτή τη νίκη η Ίντερ Μαϊάμι εξασφάλισε το εισιτήριο για το Concacaf Champions Cup του 2027