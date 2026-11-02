Ρεάλ Μαδρίτης: Σάλος στην Ισπανία με το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ - Βίντεο

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στη Ρασίνγκ Σανταντέρ κερδίζοντας τη με 3-0 εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να βρίσκεται στο -3 από την κορυφή της La Liga και έχοντας 7 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η «Βασίλισσα» έρχεται στην Αθήνα για την αναμέτρηση της απέναντι στην ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League σε εξαιρετική φόρμα.

Όμως, μεγάλη κουβέντα σήκωσε το πέναλτι που κέρδισε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 0-0 με το οποίο άνοιξε το σκορ και έβαλε τις βάσεις για τον θρίαμβο της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Σανταντέρ. Στη συγκεκριμένη φάση ο αμυντικός φαίνεται να έχει μια πολύ μικρή επαφή με τον Γάλλο σουπερσταρ, με τον Εμπαπέ να την εκμεταλλεύεται στο έπακρο και να πέφτει στο χορτάρι μάλλον... εύκολα και να κερδίζει το πέναλτι.

Την εν λόγω φάση σχολίασε και ο προπονητής των γηπεδούχων μετά το τέλος της αναμέτρησης λέγοντας πως «κάθε επαφή δεν είναι φάουλ στο ποδόσφαιρο, που είναι άθλημα επαφών», ενώ πολλοί χρήστες σχολίασαν πως ο Εμπαπέ έκανε «θέατρο» και του αξίζει Όσκαρ.