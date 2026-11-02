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Λίβερπουλ: Αρνητικό ρεκόρ 14 ετών για το όχι πια απόρθητο «Άνφιλντ»

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα στις εντός έδρας αναμετρήσεις της και αν θέλει να παραμείνει εντός στόχων οφείλει άμεσα να βρει λύσεις

Λίβερπουλ: Αρνητικό ρεκόρ 14 ετών για το όχι πια απόρθητο «Άνφιλντ»
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Η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα εντός έδρας στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Premier League απέναντι στην Άρσεναλ με 1-0 και έχασε κι άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου μένοντας στο -9 από τους «κανονιέρηδες».

Είναι το δεύτερο φετινό ντέρμπι που χάνει στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ καθώς είχε ηττηθεί και με το βαρύ 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Οκτώβριο. Μάλιστα είναι το δεύτερο ντέρμπι εντός έδρας στο οποίο δεν κατάφερε να σκοράρει, με την απόδοσή της στο κάστρο της φέτος να προβληματίζει.

Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα είχε μείνει στο 0 απέναντι και στη Φούλαμ εντός έδρας, ενώ η μοναδική φετινή νίκη στην Premier League στο «Άνφιλντ» ήρθε την περασμένη αγωνιστική με 2-0 απέναντι στην Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα.

Με το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα αλλά και με το γεγονός πως δεν κατάφερε να σκοράρει οι «Reds» ισοφάρισαν μια αρνητική επίδοση που έχουν σημειώσει ακόμα δύο φορές. Το μακρινό 1913/14 αλλά και πριν 14 χρόνια τη σεζόν 2012/13.

Η Λίβερπουλ έχει σημειώσει τα λιγότερα εντός έδρας γκολ σε ολόκληρη την Premier League, καθώς μετά από 5 αγώνες που έχει δώσει στο «Άνφιλντ» έχει καταφέρει να σκοράρει μόνο 4 γκολ, απόδοση που πρέπει να προβληματίζει σοβαρά τον Άντονι Ιραόλα.

Επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση για τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα είναι απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία αντιμετωπίζει τα δικά της, σοβαρότερα προβλήματα, μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, στις 22 Νοεμβρίου.

Αν οι «Reds» θέλουν να μείνουν εντός στόχων οφείλουν να βρουν λύση άμεσα στην εντός έδρας «ξηρασία» και να μετατρέψουν ξανά το «Άνφιλντ» στο απόρθητο κάστρο που ήταν και προκαλούσε δέος στους αντιπάλους.

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