Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Την σκόρπισε μετά την αποβολή και έκανε το απόλυτο 6/6

Στη σκιά του οικονομικού σκανδάλου με την Μάντσεστερ Σίτι να κρίνεται ένοχη για πληθώρα οικονομικών παραβάσεων η Λίβερπουλ υποδέχτηκε τους «Πολίτες» στο Άνφιλντ για το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League, στο Άνφιλντ μεταξύ της Λίβερπουλ και των «Πολιτών».

Η ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ από την αρχή της αναμέτρησης ήταν «καυτή» με τους οπαδούς των «Reds» να έχουν τοποθετήσει πολλά καυστικά πανό σχολιάζοντας τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο που κλυδωνίζει το Αγγλικό και Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η Λίβερπουλ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και σπατάλησε ευκαιρίες για να προηγηθεί με τη Σίτι να «απορροφά» την πίεση και να επιλέγει να δείξει τα δόντια της στο δεύτερο ημίχρονο.

Και στο δεύτερο μέρος η Λίβερπουλ ξεκίνησε δυνατά και έχασε δύο ευκαιρίες με τον Ντοναρούμα να λέει «όχι» αρχικά στον Κούμας και λίγα λεπτά αργότερα στον Χράφενμπεργκ, ωστόσο δεν κατάφερε να προηγηθεί και το πλήρωσε.

Αδιαμφισβήτητα η φάση που «σημάδεψε» την αναμέτρηση ήταν η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Χράφενμπεργκ στο 62ο λεπτό. Ο Ολλανδός έκανε φάουλ στον Ντοκού στο μισό της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο ο Κρις Κάβανα (διαιτητής της αναμέτρησης) αποφάσισε να εξαντλήσει την αυστηρότητά του και να αποβάλει τον μέσο της Λίβερπουλ που είχε δει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο 47.

Προτού καλά καλά προλάβει να συνέλθει η ομάδα του Άντονι Ιραόλα, ο Χάαλαντ στο 65ο λεπτό πήρε το όπλο του και σκόραρε με όμορφο τελείωμα εντός περιοχής, εκμεταλλευόμενος αναμπουμπούλα στην άμυνα των «Reds».

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ντοκού με εξαιρετική ατομική ενέργεια πλάσαρε στην απέναντι γωνία δίχως να αφήνει στον Άλισον περιθώρια αντίδρασης, ενώ Σερκί και Γκβάρντιολ «έκρυψαν τη μπάλα» στο 78' με τον Γάλλο να την εμφανίζει στα δίχτυα της Λίβερπουλ για το τελικό 0-3.

Mε το εμφατικό «διπλό» η Σίτι έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή με 18 βαθμούς συνεχίζοντας το απόλυτο «6 στα 6» στην Premier League, ενώ η Λίβερπουλ έπεσε στην 9η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 9 βαθμούς σε 6 αγώνες.