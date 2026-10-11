Premier League: Οι 11αδες για το Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι - Εκτός αποστολής ο Σζομποσλάι

Στη σκιά του οικονομικού σκανδάλου με την Μάντσεστερ Σίτι να κρίνεται ένοχη για πληθώρα οικονομικών παραβάσεων θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League, στο Άνφιλντ μεταξύ της Λίβερπουλ και των «Πολιτών».

Μια έκπληξη από πλευράς Λίβερπουλ, καθώς ο Ντομινίκ Σζομποσλάι έχει μείνει εκτός αποστολής για τους «Reds», με τους Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ και Βίρτζ να επιλέγονται απο τον Ιραόλα για την τριάδα του κέντρου.

Σύμφωνα με το SkySports o Ούγγρος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο.

Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο νεαρός Λιούς Κούμας, καθώς τόσο ο Αλεξάντερ Ίσακ, όσο και ο Κόντι Χάκπο τραυματίστηκαν με τις εθνικές τους ομάδες και δεν είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.

Η Μάντσεστερ Σίτι από την πλευρά της παρατάσσεται με την γνωστή πλέον 11αδα που προτιμά ο Έντσο Μαρέσκα, με μοναδική αλλαγή τον Νίκο Ο΄Ράιλι που παίρνει τη θέση του Γκβάρντιολ στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η 11αδα του Άντονι Ιραόλα: Άλισον, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Ζακέ, Αραούχο, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Βιρτς, Μουνιόθ, Μπαρκολά, Κούμας.

Η 11αδα της Μάντεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκέχι, Ο'Ράιλι, Άντερσον, Φερνάντες, Σεμένιο, Τσερκί, Ντιαγέ, Χάαλαντ.