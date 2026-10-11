Waterpolo League: Το Παλαιό Φάληρο «λύγισε» τον Ηλυσιακό στο φινάλε

Το Παλαιό Φάληρο συνέχισε τη θετική του πορεία στο πρωτάθλημα, φτάνοντας προσωρινά στην 3η θέση της βαθμολογίας με απολογισμό δύο νικών και μίας ισοπαλίας. Από την άλλη, ο Ηλυσιακός πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά παρέμεινε χωρίς βαθμό.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 5-3 στα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου, όμως το Παλαιό Φάληρο αντέδρασε και έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 7-5. Στην τελευταία περίοδο, ο Κοντονής διατήρησε το προβάδισμα στο 8-6, ενώ ο Παπαδημητρίου ανέβασε τη διαφορά στο 9-6, 3:10 πριν από τη λήξη.

Ο Ηλυσιακός, ωστόσο, δεν παρέδωσε τα όπλα. Με δύο γκολ του Λεμπέση και ένα του Τσιρώνη μέσα σε μόλις 85 δευτερόλεπτα, ισοφάρισε σε 9-9, 1:23 πριν από το τέλος, βάζοντας φωτιά στην αναμέτρηση.

Τη λύση για το Παλαιό Φάληρο έδωσε ο 38χρονος Γιάννης Μπεριστιάνος, ο οποίος σκόραρε δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη με 10-9.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 1-3, 3-0, 3-4.

Παλαιό Φάληρο (Κώστας Βαμβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 1, Ογκουζκάν, Παπαδημητρίου 1, Αγιωργούσης, Θεοδόσης-Παπαλουκάς 2, Κοντονής 4, Χέλμης, Μπεριστιάνος 1, Καλής, Τσαχιλίδης 1, Λουκάτος, Αϊβαλιώτης, Γκαβογιαννάκης, Κουστουμπάρδης.

Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Α. Λαμπρόπουλος, Μαρσέλλος 1, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης 2, Φ. Λαμπρόπουλος, Μάμμος, Κάργας, Σιαμάς 2, Σηφάκης, Λεμπέσης 2, Πατσίκας, Ασβεστής, Μόκκας, Τσιρώνης.