· Ηλυσιακός · Παλαιό Φάληρο

Waterpolo League: Το Παλαιό Φάληρο «λύγισε» τον Ηλυσιακό στο φινάλε

Με buzzer-beater του Γιάννη Μπεριστιάνου, δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το Παλαιό Φάληρο επικράτησε 10-9 του Ηλυσιακού, για την 3η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Waterpolo League: Το Παλαιό Φάληρο «λύγισε» τον Ηλυσιακό στο φινάλε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Παλαιό Φάληρο συνέχισε τη θετική του πορεία στο πρωτάθλημα, φτάνοντας προσωρινά στην 3η θέση της βαθμολογίας με απολογισμό δύο νικών και μίας ισοπαλίας. Από την άλλη, ο Ηλυσιακός πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά παρέμεινε χωρίς βαθμό.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 5-3 στα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου, όμως το Παλαιό Φάληρο αντέδρασε και έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 7-5. Στην τελευταία περίοδο, ο Κοντονής διατήρησε το προβάδισμα στο 8-6, ενώ ο Παπαδημητρίου ανέβασε τη διαφορά στο 9-6, 3:10 πριν από τη λήξη.

Ο Ηλυσιακός, ωστόσο, δεν παρέδωσε τα όπλα. Με δύο γκολ του Λεμπέση και ένα του Τσιρώνη μέσα σε μόλις 85 δευτερόλεπτα, ισοφάρισε σε 9-9, 1:23 πριν από το τέλος, βάζοντας φωτιά στην αναμέτρηση.

Τη λύση για το Παλαιό Φάληρο έδωσε ο 38χρονος Γιάννης Μπεριστιάνος, ο οποίος σκόραρε δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη με 10-9.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 1-3, 3-0, 3-4.

Παλαιό Φάληρο (Κώστας Βαμβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 1, Ογκουζκάν, Παπαδημητρίου 1, Αγιωργούσης, Θεοδόσης-Παπαλουκάς 2, Κοντονής 4, Χέλμης, Μπεριστιάνος 1, Καλής, Τσαχιλίδης 1, Λουκάτος, Αϊβαλιώτης, Γκαβογιαννάκης, Κουστουμπάρδης.

Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Α. Λαμπρόπουλος, Μαρσέλλος 1, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης 2, Φ. Λαμπρόπουλος, Μάμμος, Κάργας, Σιαμάς 2, Σηφάκης, Λεμπέσης 2, Πατσίκας, Ασβεστής, Μόκκας, Τσιρώνης.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:00 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Δε με νοιάζει καθόλου να σκοράρω, είμαι εδώ για να νικάμε»

18:57 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0: Δεύτερη διαδοχική νίκη και 8η θέση - Τρίτη σερί ήττα για τους Αγρινιώτες

18:55 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0: Επιστροφή στο... σπίτι με τρίποντο για τον «γηραιό» (vids)

18:44 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Μπάντιο και Γιαμπουσέλε δοκίμασαν Ελληνικά φαγητά - Τι είπαν για γύρο, παστίτσιο

18:40 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Λεβαδειακός: Δεύτερο... χτύπημα με τον Κράινζ για τον «γηραιό» (video)

18:37 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Λεβαδειακός: Ο Νιζέ με ωραίο σουτ ανοίγει το σκορ (video)

18:31 SUPER LEAGUE

LIVE Άρης - Βόλος: Η ενδιαφέρουσα μάχη του «Κλ. Βικελίδης»

18:29 EUROLEAGUE

Μακάμπι και Χάποελ παλεύουν την επιστροφή της EuroLeague στο Ισραήλ - Συνάντηση με Μπουένο

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Λάτσιο επικράτησε 3-1 της Μόντσα, η Μπολόνια απέδρασε με 2-1 από την έδρα της Λέτσε

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Το μεγάλο ντέρμπι της Premier League

18:18 SUPER LEAGUE

Άρης - Βόλος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

18:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Ντόπες» στο ξενοδοχείο από τους οπαδούς πριν το «αιώνιο» ντέρμπι (pics&vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας