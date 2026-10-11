Formula 1: Ο Μαξ Φερστάπεν νικητής και στη Σιγκαπούρη

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε δεύτερη σερί νίκη στη Formula 1, κατακτώντας την καρό σημαία και στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο Ολλανδός έφτασε τις 73 πρωτιές στην καριέρα του. Έχοντας την pole position δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και ήταν αυτός που έδωσε το ρυθμό στον αγώνα απ’ την αρχή ως το τέλος.

Ο οδηγός της Red Bull δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του Grand Prix για την πρωτιά. Με τους 33 βαθμούς που πήρε, αφού νίκησε και στο σπριντ, ανέβηκε τέταρτος στη γενική κατάταξη.

Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari. Για την «Σκουντερία» τα πράγματα δεν πήγαν καλά αναφορικά με τον Λιούις Χάμιλτον, με αποτέλεσμα να τερματίσει τρίτος ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes.

Ο Ιταλός ανέβασε τη διαφορά από τους διώκτες του και με έξι αγώνες να απομένουν είναι… αγκαλιά με τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Οι πρώτοι 10 στο Grand Prix της Σιγκαπούρης:

Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στη Σιγκαπούρη