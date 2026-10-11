· Προμηθέας Πατρών

GBL: Διαζύγιο κοινή συναινέσει Προμηθέα - Βόβορα

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από το αρνητικό ξεκίνημα του Προμηθέα στη σεζόν 

GBL: Διαζύγιο κοινή συναινέσει Προμηθέα - Βόβορα
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Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, καθώς η διοίκηση του συλλόγου και ο Ελληνας προπονητής, αποφάσισαν να λύσουν την συνεργασία τους, μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας στην αρχή της εφετινής GBL.

Στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, η ομάδα της Πάτρας, ηττήθηκε από το Περιστέρι και από τον Παναθηναϊκό.

Η σχετική ανακοίνωση, αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ενώ πλέον, οι διοικούντες τον σύλλογο, αναζητούν τον αντικατστάτη του Βόβορα.

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