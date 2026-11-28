Η βραδιά των μεγάλων ανατροπών στο NBA: Μυθικός Φλαγκ, οι Σπερς «σόκαραν» τους Λέικερς!
Οι Μάβερικς επέστρεψαν από το -21 με πρωταγωνιστή τον Κούπερ Φλαγκ, οι Σπερς ανέτρεψαν διαφορά 20 πόντων στο Λος Άντζελες, ενώ ο Σκότι Μπαρνς έκανε τη διαφορά για τους Ράπτορς - Όλα τα αποτελέσματα στο NBA Cup.
Βραδιά μεγάλων ανατροπών στο NBA, με τις εντυπωσιακές επιστροφές των Μάβερικς και των Σπερς να κλέβουν την παράσταση. Ο Κούπερ Φλαγκ υπέγραψε μια σπουδαία εμφάνιση με 34 πόντους απέναντι στους Σανς, οι Σπερς γύρισαν από το -20 στην έδρα των Λέικερς, ενώ ο Σκότι Μπαρνς οδήγησε τους Ράπτορς σε άνετη επικράτηση.
Οι Ντάλας Μάβερικς πέτυχαν μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν, επικρατώντας 113-109 των Φίνιξ Σανς, παρότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 21 πόντους. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους, επτά ριμπάουντ, οκτώ ασίστ, πέντε κλεψίματα και τέσσερις τάπες, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στο NBA.
Ο νεαρός άσος ανέλαβε δράση στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Αρχικά, μείωσε σε 106-105, ενώ στη συνέχεια έδωσε το προβάδισμα στο Ντάλας με φόλοου, 56 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η προσωπική του παράσταση είχε και συνέχεια, καθώς με ένα δύσκολο σουτ 22,6 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε διαμόρφωσε το 109-106. Την τελική πινελιά έβαλε ο Μαξ Κρίστι από τη γραμμή των βολών, σφραγίζοντας τη νίκη των Μάβερικς.
Το Ντάλας έφτασε έτσι τις πέντε διαδοχικές νίκες, ολοκληρώνοντας παράλληλα αήττητο (4-0) τον όμιλό του στο NBA Cup, εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά. Για τους Σανς, ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 31 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα.
Οι Σπερς γύρισαν από το -20 και «σόκαραν» τους Λέικερς
Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε και στο Λος Άντζελες, όπου οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν 99-96 τους Λέικερς, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στα νοκ άουτ του NBA Cup. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 20 πόντους, ενώ στο ημίχρονο το σκορ ήταν 54-38 υπέρ των γηπεδούχων.
Οι Σπερς, ωστόσο, άλλαξαν πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης μετά την ανάπαυλα. Με την άμυνά τους να κάνει τη διαφορά, σημείωσαν επιμέρους 30-14 στην τρίτη περίοδο κι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (68-68), μεταφέροντας την πίεση στην πλευρά των Λέικερς.
Ο Στεφόν Καστλ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των νικητών με 26 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 25 πόντους και 16 ριμπάουντ, κυριαρχώντας κάτω από τα δύο καλάθια. Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή του Καστλ και στο φινάλε, καθώς με τρίποντο στα τελευταία 43,4 δευτερόλεπτα έδωσε προβάδισμα έξι πόντων (96-90) στην ομάδα του, η οποία διατήρησε την ψυχραιμία της μέχρι το τέλος.
Στην αντίπερα όχθη, ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 31 πόντους, ενώ ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε άλλους 21. Οι επιδόσεις τους, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την ήττα και τον αποκλεισμό των Λέικερς από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Ο Μπαρνς οδήγησε τους Ράπτορς σε άνετη νίκη
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε κι ο Σκότι Μπαρνς, ο οποίος σημείωσε 34 πόντους και πρόσθεσε τρεις τάπες, οδηγώντας τους Τορόντο Ράπτορς στην επικράτηση (124-100) απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, οι Μαϊάμι Χιτ πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς, επικρατώντας με 108-105. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και 23 ριμπάουντ.
Παράλληλα, οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν στις λεπτομέρειες των Μπόστον Σέλτικς με 87-86, ενώ οι Μέμφις Γκρίζλις πήραν σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, νικώντας με 114-109.
Τα αποτελέσματα του NBA Cup
- Χιτ – Νικς 108-105 (Αντετοκούνμπο 22π., 23ριμπ. / Μπράνσον 27π., 8ασ., 3κλ.)
- Πίστονς – Μπακς 113-98 (Χάρκλες 14π., 8ασ. / Ζακέζ Τζούνιορ 16π., 11ριμπ.)
- Σίξερς – Πέισερς 111-87 (Τζέιμς 21π., 7ριμπ., 6ασ. / Νέμπχαρντ 14π.)
- Ράπτορς – Νετς 124-100 (Κουίκλι 24π., 10ριμπ., 14ασ. / Μπράουν Τζούνιορ 21π.)
- Σέλτικς – Χοκς 86-87 (Κουέτα 11π., 22ριμπ. / Τζόνσον 24π., 12ριμπ.)
- Τίμπεργουλβς – Γκρίζλις 109-114 (Ντοσουνμού 27π., 8ασ., 3κλ. / Κάουαρντ 22π.)
- Σανς – Μάβερικς 109-113 (Μπούκερ 31π. / Φλαγκ 34π., 7ριμπ., 8ασ.)
- Σπερς – Λέικερς 99-96 (Καστλ 26π., 9ασ. / Ντόντσιτς 31π., 6ριμπ., 8ασ.)
- Τζαζ – Νάγκετς 107-120 (Τζορτζ 25π. / Μάρεϊ 36π., 3κλ.)
- Κλίπερς – Πέλικανς 104-105 (Γκάρλαντ 19π., 9ασ. / Γουίλιαμσον 25π., 7ριμπ., Μέρφι 25π.)
- Μπλέιζερς – Ουόριορς 116-94 (Αβντίγια 26π., 7ριμπ., 7ασ. / Λέντεμποργκ 18π., 7ριμπ.)