Βραδιά μεγάλων ανατροπών στο NBA, με τις εντυπωσιακές επιστροφές των Μάβερικς και των Σπερς να κλέβουν την παράσταση. Ο Κούπερ Φλαγκ υπέγραψε μια σπουδαία εμφάνιση με 34 πόντους απέναντι στους Σανς, οι Σπερς γύρισαν από το -20 στην έδρα των Λέικερς, ενώ ο Σκότι Μπαρνς οδήγησε τους Ράπτορς σε άνετη επικράτηση.

Οι Ντάλας Μάβερικς πέτυχαν μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν, επικρατώντας 113-109 των Φίνιξ Σανς, παρότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 21 πόντους. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους, επτά ριμπάουντ, οκτώ ασίστ, πέντε κλεψίματα και τέσσερις τάπες, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στο NBA.

Ο νεαρός άσος ανέλαβε δράση στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Αρχικά, μείωσε σε 106-105, ενώ στη συνέχεια έδωσε το προβάδισμα στο Ντάλας με φόλοου, 56 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η προσωπική του παράσταση είχε και συνέχεια, καθώς με ένα δύσκολο σουτ 22,6 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε διαμόρφωσε το 109-106. Την τελική πινελιά έβαλε ο Μαξ Κρίστι από τη γραμμή των βολών, σφραγίζοντας τη νίκη των Μάβερικς.

Το Ντάλας έφτασε έτσι τις πέντε διαδοχικές νίκες, ολοκληρώνοντας παράλληλα αήττητο (4-0) τον όμιλό του στο NBA Cup, εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά. Για τους Σανς, ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 31 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα.

Οι Σπερς γύρισαν από το -20 και «σόκαραν» τους Λέικερς

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε και στο Λος Άντζελες, όπου οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν 99-96 τους Λέικερς, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στα νοκ άουτ του NBA Cup. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 20 πόντους, ενώ στο ημίχρονο το σκορ ήταν 54-38 υπέρ των γηπεδούχων.

Οι Σπερς, ωστόσο, άλλαξαν πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης μετά την ανάπαυλα. Με την άμυνά τους να κάνει τη διαφορά, σημείωσαν επιμέρους 30-14 στην τρίτη περίοδο κι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (68-68), μεταφέροντας την πίεση στην πλευρά των Λέικερς.

Ο Στεφόν Καστλ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των νικητών με 26 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 25 πόντους και 16 ριμπάουντ, κυριαρχώντας κάτω από τα δύο καλάθια. Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή του Καστλ και στο φινάλε, καθώς με τρίποντο στα τελευταία 43,4 δευτερόλεπτα έδωσε προβάδισμα έξι πόντων (96-90) στην ομάδα του, η οποία διατήρησε την ψυχραιμία της μέχρι το τέλος.

Στην αντίπερα όχθη, ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 31 πόντους, ενώ ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε άλλους 21. Οι επιδόσεις τους, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την ήττα και τον αποκλεισμό των Λέικερς από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Μπαρνς οδήγησε τους Ράπτορς σε άνετη νίκη

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε κι ο Σκότι Μπαρνς, ο οποίος σημείωσε 34 πόντους και πρόσθεσε τρεις τάπες, οδηγώντας τους Τορόντο Ράπτορς στην επικράτηση (124-100) απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, οι Μαϊάμι Χιτ πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς, επικρατώντας με 108-105. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και 23 ριμπάουντ.

Παράλληλα, οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν στις λεπτομέρειες των Μπόστον Σέλτικς με 87-86, ενώ οι Μέμφις Γκρίζλις πήραν σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, νικώντας με 114-109.

Τα αποτελέσματα του NBA Cup