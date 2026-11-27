Έτοιμη για την εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Κηφισιά είναι η Καλαμάτα, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης.

Μετά την τελευταία προπόνηση, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι. Από τις επιλογές του τεχνικού της «Μαύρης Θύελλας» απουσιάζουν, μεταξύ άλλων, οι Βάργκας και Σίγκουρντσον, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

Η Καλαμάτα στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δύσκολης εκτός έδρας αποστολής.

Η αποστολή της Καλαμάτας

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Στρούγγης, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Μπακαγιόκο, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Γκεσάν, Ροντρίγκες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Χάμζα, Μιράντα, Ζιντάν, Μπονέτο, Μορέιρα, Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι.