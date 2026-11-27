Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ μια ακόμα καταγγελία, μετά από αυτή για την επίθεση του Ολυμπιακού στους Δικαστές.

Αυτή τη φορά κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα με αφορμή οι δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο προπονητής των Πειραιωτών ανέφερε πως πλήρωσε πρόστιμο 50.000 ευρώ επειδή έβρισε ενώ ήταν μόνος του στα αποδυτήρια μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκού στους τελικούς, χωρίς να απευθυνθεί σε κάποιον.

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Οι «πράσινοι» επικαλούνται την απόφαση της ΔΕΑΒ, που επέβαλε το συγκεκριμένο πρόστιμο για όσα έγιναν μετά τον δεύτερο περσινό τελικό στο Telekom Center Athens, καθώς και την απόφαση του αθλητικού δικαστή που επικύρωσε το ΑΣΕΑΔ.

Όπως επισημαίνουν, στις αποφάσεις καταγράφεται ότι ο Μπαρτζώκας βρισκόταν στη φυσούνα, παρουσία τρίτων και πως οι χυδαίες ύβρεις είχαν αποδέκτες φιλάθλους του Παναθηναϊκού και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας, Σάββα Αρώνη.

Για αυτό και ο Παναθηναϊκός τονίζει στην καταγγελία του πως ο τρόπος με τον οποίο ο τεχνικός του Ολυμπιακού περιέγραψε δημόσια το περιστατικό δημιούργησε στους φιλάθλους την εντύπωση ότι οι αρμόδιες αρχές τον τιμώρησαν αυθαίρετα.

Έτσι οι «πράσινοι», ζητούν αυτή τη φορά την πειθαρχική τιμωρία τόσο του ίδιου όσο και της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, στην οποία καταλογίζουν ότι ενθάρρυνε τη στάση του με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει λίγες ώρες νωρίτερα.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε προσφύγει και στο πειθαρχικό όργανό της Euroleague, για όσα έλαβαν χώρα στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ.