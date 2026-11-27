Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Παναγιώτη Ρέτσου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη, καθώς ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αντιμετωπίζει πρόβλημα μετά το παιχνίδι με τη Μίλαν.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τους Ιταλούς, με αποτέλεσμα να τεθεί σε αμφιβολία η παρουσία του στο κυριακάτικο (29/11) ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν να υπάρχει ένδειξη θλάσης, γεγονός που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, οι πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς δεν είναι αυτή τη στιγμή με το μέρος του.

Η τελική εικόνα για την κατάσταση του Ρέτσου αναμένεται να διαμορφωθεί το Σάββατο (28/11), όταν θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Τότε θα φανεί αν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League.