Ακόμα μία Παρασκευή που το Euroleague Bring It On θα σας κρατήσει παρέα στο κανάλι του Onsports στο Youtube.

Ακόμα μία εκπομπή που δεν χάνεται με καλεσμένο τον Δημήτρη Βεργίνη για όσα συνέβησαν στα ευρωπαϊκά παρκέ και το «κάζο» της Ελλάδας από τη Γεωργία.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Βαλένθια με 86-83 έπειτα από τρομερό buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις κι επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στις νίκες, την ώρα που ο Ολυμπιακς επικράτησε με άνεση της Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-79 με το Euroleague Bring It On να είναι και για ακόμα μια Παρασκευή στις επάλξεις.

Ο Γιάννης Κουβόπουλος, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και ο Ηλίας Λαλιώτης σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις από ακόα μία μπασκετική εβδομάδα.

Σχόλιο από τον έμπειρο μπασκετμπολίστα και πρωταθλητή Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, Δημήτρη Βεργίνη που θα δώσει τη δική του οπτική για όσα συνέβησαν το τελευταίο τετραήμερο στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Συντονιστείτε στις 23:30 ακριβώς.